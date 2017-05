Die drei Wahlkreise haben die Kandidaten der Sozialdemokraten gewonnen, aber die CDU jubelt.

Wuppertal. Die Reaktionen reichten von „toller Tag“ über „mal abwarten“ bis zu „Schlag ins Gesicht“. Die einen erklommen den 7. Himmel, die anderen wähnten sich auf der Reise in die Hölle. Auch in Wuppertal hatten die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl ein knappes Ergebnis erwartet. Aber die meisten waren doch ziemlich sicher, dass sie die CDU im Stammland der SPD hinter sich lassen würden. Die Prognose um 18 Uhr schlug denn auch ein wie eine Bombe.

Ergebnisse Wahlkreis Wuppertal I



Ergebnisse Wahlkreis Wuppertal II

Ergebnisse Wahlkreis Wuppertal III Solingen II

Die Landtagswahl in der Twitter-Chronik

„Katastrophe“, war das einzige Wort, zu dem ein Parteifunktionär sich auf dem Flur vor dem Fraktionsbüro der SPD im Rathaus durchringen konnte. Hinter der blickdichten Glastür herrschte beinahe lähmendes Entsetzen. Als Erster konnte sich Oberbürgermeister Andreas Mucke zu einem Kommentar durchringen. Für ihn hatte sich die Wende zum Schlechten für seine Partei in den vergangenen Tagen angedeutet. Dass der Wahltag mit dem Regierungswechsel in Düsseldorf enden würde, nahm ihn dennoch mit. „Aber zu einer Wahl gehört auch, dass man dem Sieger gratuliert“, sagte Mucke.

CDU und FDP im Siegestaumel, nachdenkliche Grüne

Ein Stockwerk höher im ehemaligen Ratscasino feierte die Wuppertaler CDU den schönsten Tag ihrer jüngeren Parteigeschichte. Der Landtagsabgeordnete und Parteivorsitzende Rainer Spiecker sagte: „Wir haben Rot-Grün nach sieben Jahren abgewählt.“ Er sei davon überzeugt, dass Armin Laschet das Land als Ministerpräsident wieder nach vorn bringen werde.

Die FDP hatte mit ihrem historischen Ergebnis allen Grund zur Freude. Kurz nach den ersten Prognosen interpretierte der Fraktionschef der FDP im Stadtrat, Alexander Schmidt, das beste Ergebnis seiner Partei in der Geschichte des Landes sachlich nüchtern. Das habe sich in den vergangenen Monaten angedeutet. „In unserem Kreisvorsitzenden Marcel Hafke haben wir einen der führenden Landtagspolitiker in unseren Reihen“, sagte Schmidt.