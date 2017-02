Lambert Koch ist erneut bester Uni-Rektor

Wuppertal. Professor Lambert T. Koch ist zum „Rektor des Jahres 2017“ gewählt worden. Mit dieser Bestenliste möchte der DHV die Rektoren für eine vorbilde Amtszeit würdigen. Der Verband sieht sich als Berufsvertretung der Wissenschaftler in Deutschland. Koch betonte in einer ersten Reaktion, er danke allen herzlich, die seiner Arbeit ein so gutes Zeugnis ausgestellt hätten. Natürlich sei alles, was die Bergische Universität in den vergangenen Jahren vorangebracht hätte, Ergebnis des Wirkens zahlreicher Menschen, die sich an der Hochschule über die Maßen engagierten. In diesem Sinne sei der Preis vor allem auch Ausdruck des guten Miteinanders der Beschäftigten. Man nehme die aktuellen hochschulpolitischen Herausforderungen an und versuche, „für alle Beteiligten das Beste daraus zu machen“, so Koch. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis für den „Rektor des Jahres 2017“ wird auf der Gala der Deutschen Wissenschaft am 3. April in München vergeben. Das Preisgeld will Koch verwenden, um für Studierende die Aufenthaltsqualität im jüngsten Neubau der Universität zu verbessern. Bereits 2014 und 2011 war Koch als Rektor des Jahres ausgezeichnet worden.