Das Paar (31 und 39 Jahre) war beim Diebstahl von Wodka-Flaschen erwischt worden. Bei der Festnahme war insbesondere Die Frau sehr aggressiv.

Wuppertal. Zwei Ladendiebe sorgten am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in einem Discounter an der Hochstraße in Elberfeld für Ärger. Der 31-jährige Mann und die 39-jährige Frau wurden beim Diebstahl von Wodka-Flaschen erwischt.

Als der Ladendetektiv und der Filialleiter die beiden Diebe stellten, spuckte die Frau nach dem Personal. Ihr Begleiter schlug mit einer Wodkaflasche nach dem Detektiv. Als die Polizei eintraf wurde die 39-Jährige immer aggressiver und musste festgenommen werden.

Dabei trat sie um sich, beleidigte die Beamten und versuchte, sie zu bespucken. Neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls wird sich die Frau auch einem Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte stellen müssen.