Wuppertal. Am Dienstagmorgen versuchte ein 31-jähriger Mann in einem Supermarkt an der Friedrich-Engels-Allee Lebensmittel zu stehlen. Dabei randalierte er im Geschäft. Anschließend flüchtete er.

Am Sonntag hatte er ebenfalls versucht etwas aus dem Geschäft zu klauen und anschließend einen Polizeibeamten angegriffen. Die Polizei fand den Mann in seiner Wohnung. Da er nach ersten Erkenntnissen unter einer psychischen Krankheit leidet, wurde er ins Krankenhaus gebracht.