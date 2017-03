Wuppertal. Am Donnerstag hat ein Ladendieb dem Angestellten eines Supermarktes am Hofkamp mit einem Messer bedroht und flüchtete dann. Gegen 14.30 Uhr sprach der 33-jährige Mitarbeiter den Mann beim Verlassen des Marktes an, als dieser mit einem Messer drohte. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung gelang dem Dieb die Flucht in Richtung Wilbergstraße.

Der Täter ist circa 30 Jahre alt und schlank. Er ist etwa 1,90 Meter groß und hat längere braune, gelockte Haare und einen Bart. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze mit Flecken besprühte Jacke und eine schwarze Kappe. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.