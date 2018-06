15.06.2018 Am Samstag, 16. Juni, findet ab mittags eine politische Kundgebung im Bereich Oberbarmen/Barmen statt. Die Polizei geht davon aus, dass es dadurch zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen wird. Der geplante Weg der Demonstration führt vom Berliner Platz in Oberbarmen über Bundesallee und Alter Markt zum Bahnhof in Barmen. Im gesamten Bereich kann es zu Umleitungen und Verspätungen der dort fahrenden Buslinien kommen. Bei der Schwebebahn kann es ebenfalls Beeinträchtigungen geben. Die WSW rechnen damit, dass die Bahnen an der Station Werther Brücke zwischen 13 und 18 Uhr zeitweise nicht halten können. Informationen zur aktuellen Lage gibt es auf www.wsw-online.de oder in der App „WSW Abfahrtsmonitor“