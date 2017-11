Als sich Anfang der 1980er Jahre reformierte und lutherische Protestanten in Oberbarmen vereinigten, wurde die 1867 bis 69 erbaute Immanuelskirche aufgegeben. Sie ging als eine der ersten Kirchen in Deutschland in private Trägerschaft über: 1984 an den Förderverein Kulturzentrum Immanuelskirche, der aus einer Bürgerinitiative von Wolfgang Fehl hervorgegangen war. Fehl war Presbyter und Sänger in der Kantorei Barmen-Gemarke. So wurde das Überleben des Konzertchores gesichert und zugleich eine Kulturstätte für den Stadtteil Oberbarmen geschaffen. Prominentestes Mitglied war Johannes Rau, damals Ministerpräsident von NRW. Die Kirche wurde vor dem Abriss bewahrt. Der Trägerverein wurde als das erste Unternehmen dieser Art Vorbild für andere Umnutzungsprojekte. Das Gotteshaus wurde mit großem Einsatz, Spenden und Fördermitteln denkmalgerecht saniert und zu einem Kulturzentrum von überregionalem Ruf umgestaltet.