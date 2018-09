Der Schreiner erstellt in seinem Atelier „Astwerk“ kunstvolle Lichtobjekte aus Holz. Sein neues Zuhause ist in der Hofaue.

Holz ist sein Material, vor allem deutsche Eiche, mit ihrem „interessanten, sehnigen Wuchs“, schwärmt Dirk Arndt. Der 50-Jährige ist Handwerker und Designer in einem. Stellt seit sieben Jahren kunstvolle Lichtobjekte aus Holz her. Bis vor kurzem war er mit Atelier und Werkstatt noch am Wall, wo er die ehemaligen, leer stehenden Räume der Santander-Bankmit ihren bodenhohen Schaufenstern „zwischennutzte“.

Nun ist er in die Hofaue 46 gezogen, lädt dort in sein Atelier im Keller ein. Ein etwa zwei Meter hoher, nach oben hin verzweigter Ast steht neben der Haustür, vom Gebäude gegenüber sind Klaviertöne aus der Musikschule zu hören. Gleich mehrere Galerien sind an der Hofaue zuhause. Wer zu „Astwerk“ will, das schon im Namen die für Arndt typische Kombination aus geliebtem, organischem Material und bewusstem Hand-Werk trägt, muss in den Keller hinabsteigen.

Sieben Tage für ein ansprechendes Objekt

Der Raum ist zwischen 150 und 200 Quadratmeter groß, hat nur oben unterhalb der Decke kleine Fensterluken. Überall stehen oder lehnen unbearbeitete Äste, die mal wenige, mal etwa 30 Zentimeter Durchmesser haben, die meist überlebensgroß und „imposant“ sind. Mittendrinsechs Lichtobjekte und die große Werkbank. Sieben Tage braucht Anrdt, um aus den Ästen seine ästhetisch ansprechenden Objekte zu fertigen. Dafür trennt er mit der kleinen Ziehklingedie Millimeter dünne, in Jahrzehnten verrottete Rindenschicht ab.

Eine mühevolle, anstrengende Arbeit, „die minutiös die Rissigkeit herausarbeitet und die Natur erhält, ökologisch ist“, sagt er. Es sei ihm wichtig, alles von Hand und bewusst mit Aufwand anzugehen. Motor-Schleifer oder -Stichsäge kommen nur zum Einsatz, wenn der Körpereinsatz nicht reicht. Etwa, wenn die Trennlinie, die das LEDLicht aufnehmen soll, durch den Ast gezogen werden muss. Das heraus gefeilte, typisch mittelbraune Eichenholz bleibt in der Regel unbehandelt, schimmert hell und leicht ledrig. Ab 1500 Euro aufwärts kosten die Designlampen – wer will, kann sich vor Ort einen Ast aussuchen, aus dem Arndt dann ein weiteres Unikat fertigt.

Dirk Arndt verwendet nur totes Bruchholz

Der Weg zur Kunst war kein geradliniger. Zwar wollte der gebürtige Remscheider schon immer Möbeldesigner werden. Nach der Schule aber erlernte er das Schreinerhandwerk, arbeitete als Tischler und landete schließlich im Messe- und Ladenbau. Eine abstoßende Erfahrung für ihn, denn„dort findet der ökologische Supergau statt: Nach jeder Messe wird alles weggeschmissen“. Arndts Ausweg führte inden Wald, der „immer schon meine große Liebe war“. Erholte ihn „in die kantige, durch Kunststoffprodukte bestimmte Wohnung“.