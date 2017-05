Nicht zu konkret werden: Volker Schmalöer zeigt „Warten auf Godot“ ohne den berühmten Baum, dafür aber mit viel Wasser.

Wuppertal. Auch beim „Song Contest“ am Samstagabend setzte ja mancher Beitrag auf Wasser in der Show – aber bei „Godot“ gab es das zeitgleich überzeugender: „Warten auf Godot“ überraschte im Theater am Engelsgarten mit einer Premiere, die ganz von nassen Element bestimmt war. Kein Vergleich sonst mit Kiew – denn die Inszenierung von Volker Schmalöer gab Samuel Becketts Klassiker souverän ein neues Gesicht und fand dabei auch Heiterkeit im Nihilismus.

Ensemble ist durch feuchten Untergrund körperlich gefordert

Wasser also bildet heute die Spielfläche fürs Ensemble, das so auch körperlich ungewöhnlich gefordert ist. Erkennen mag man das erst auf den zweiten Blick – aber doch als Estragon die Bühne betritt, besser: mit dem Fuß eintaucht. Die Eingangsszene bietet auch gleich einen schönen Eindruck vom großen Thema Zeit: Die nämlich lässt Alexander Peiler hier ganz langsam vergehen im minutenlang stummen Spiel, zu dem sich bald Stefan Walz als Wladimir gesellt und still mit Holzpaletten hantiert.

Schon hier zeigte sich aber: Die feuchte Setzung prägt das Stück. Ein Godot-Bühnenbild „reduziert“ zu nennen, wäre eigentlich immer eher schräg, denn bei Becketts Werk zum Nichts wäre wohl eher erstaunlich, es einmal nicht-reduziert zu erleben. Doch die wenigen Elemente sind umso ikonischer – und Regie und Bühne (Michael Lindner) realisieren sie einfallsreich.

Zwei Narren, ein Herr und ein Knecht – die Handlung bekommt heute ihren Akzent durch ungewöhnliche Entscheidungen: Neben besagtem Untergrund betrifft das den berühmten Baum, denn ein solcher ist heute partout nicht zu erspähen auf der Bühne. Die Figuren wähnen ihn vor sich, weisen in den Zuschauerraum.

Nicht zu konkret zu werden: Das passt zum Regiekonzept, das Regisseur Schmalöer im Vorfeld angedeutet hatte. Allzu forciert fand er da manche Lesart, die alles eindeutig verorten will – da wird der Baum gemeint sein, aber auch das Warten selbst.

Hintergrund „Warten auf Godot" war eine Revolution, als es 1953 das erste Mal aufgeführt wurde. Es zeigt die Welt nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Wer Godot ist? Autor Samuel Becketts sagte stets, er wisse es selbst nicht.

Zeitverlust und Tod sind freilich Themen, die auch in seiner Inszenierung wichtig sind. Und statt bemühter Aktualisierung sorgt nun die Ausstattung dafür, die zeitlosen Aspekte zu unterstreichen.

Es sind ja doch Kämpfe, die die zwei Freunde auszutragen haben – weniger gegen einander, aber schon beginnend mit Estragons berühmtem Versuch, sich die Schuhe auszuziehen: Klitschnass wird das eben zur Herausforderung.