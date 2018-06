„Neues Stück II“ begeistert bei seiner Uraufführung durch das Tanztheater Pina Bausch im Wuppertaler Opernhaus.

Wuppertal. Ist das jetzt der Aufbruch in die Zukunft für das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch? Geht man nach der Stimmung, die am Samstagabend bei der Uraufführung des „Neuen Stücks II“ im Wuppertaler Opernhauses herrschte, muss die Antwort ein klares Ja sein. Denn Gastchoreograph Alan Lucien Øyen erreichte das Publikum mit seiner Inszenierung um Verluste, hervorgerufen durch Tod, Trennung oder Vergänglichkeit, und deren Verarbeitung durch Trauerarbeit in Wort, Tanz, Musik und Bildern. Traf mit der Themenwahl, die letztlich auch eine Reverenz an die große, 2009 gestorbene Choreographin ist, den Nerv. Und doch gab es einige Unzulänglichkeiten.

Wände fügen sich zu vielen verschiedenen Räumen

Es wird viel geraucht und viel gesprochen – direkt, übers Telefon mit Wählscheibe, ins Walkie Talkie, auf den Anrufbeantworter. Meist in englischer Sprache, was dem Verständnis aber nicht schadet. Schwierig wird es, wenn undeutlich gesprochen wird. Nicht alle Tänzer vermögen so einprägsam zu erzählen wie Julie Shanahan oder Nazareth Panadero (deren laut-gurrendes Timbre ebenso ankommt wie ihr grelles Lachen). Auch ist der Textanteil hoch – was nicht zuletzt an der Länge des Stücks von gut drei Stunden mit an die 50 Szenen liegt. Geschichten, von denen manche im Publikum nicht genug kriegten, die aber leider keinem klaren Spannungsbogen folgen und in ihrer Masse ermüden können.

Das Spiel der Erinnerungen an Verluste eröffnet Helena Pikon, die einem Beamten (Andrey Berezin) über den Bruder berichtet, der irgendwo zwischen Istanbul und Paris, den Tod fand, den sie fortan finden und beerdigen will. Jonathan Fredrickson und Douglas Letheren tanzen ein Verhör um eine Selbsttötung, das mit dem Geständnis und einander findenden Bewegungen der beiden endet. Wild, packend und wunderbar anzusehen. Die Tochter muss den Vater „gehen lassen“, ihr wird kurze Zeit später von seinem Tod berichtet, er sei „so sanft gefallen wie ein Baum“. Am Telefon teilt der Sohn mit, dass er seinen Vater getötet hat. Oft wird der tote Vater erinnert, „der beste Vater der Welt“, der Vater, dem man leider nicht gesagt hat, dass man ihn liebt. Das Ensemble trifft sich zum gemeinsamen Warten auf den Tod einer Verwandten im Zimmer nebenan, zu Trauerfeiern, Beerdigungen, Tanz, Erinnerungsaustausch oder -foto.