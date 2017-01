Premiere Am Samstag um 19.30 Uhr hat „Ein Mann an der Angel“ Premiere im Theater im Tanzhaus, Elberfelder Str. 87. In der Komödie bekommt Sara ihren Traummann Brandon bewusstlos ins Haus geliefert – ihre Cousine wollte ihr einen Gefallen tun und hat ihn k.o. schlagen lassen. Doch Sara ist entsetzt. Zum Glück kann sich Brandon an nichts erinnern – aber wie lange bleibt das so? Es gibt drei weitere Vorstellungen: an diesem Sonntag sowie am 3. und 4. Februar.

Aktion Kristof Stößel startet das Jahr mit der „Willkommen 2017“–Aktion: Vier Tickets kosten 60 statt 76 Euro. Dies gilt für die vier Vorstellungen von „Ein Mann an der Angel“ sowie für die „Tuppertherapie“ am 19. Februar um 18 Uhr, „Bis zum letzten Mann“ am 5. Februar um 18 Uhr und „Die Golden Girls“ am 18. Februar um 19.30 Uhr. Tickets unter Tel. 448 654 04 und auf

www.theater-im-tanzhaus.de