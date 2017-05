Jedes Ensemblemitglied bekam sein großes Solo. Yannik Heckmann zum Beispiel bespielte mit Kurt Schwitters’ unverwüstlicher „Anna Blume“ die ganze Bühne. Während seine Kollegen wieder an ihren Arbeitsplätzen saßen, sprang er - die Liebe zu „A-N-N-A“ machte ihn übermütig - von Tisch zu Tisch, Podest zu Podest und tänzelte vor den Zuschauern her.

Wuppertal. Ausbruch aus dem Alltag - das war das große Ziel der Dada-Bewegung vor 100 Jahren. Für ihre Dada-Hommage „Ach, knallige Welt!“ hat Regisseurin Claudia Hartmann einen guten Startpunkt für diesen Ausbruch gefunden: ein Büro. Auf der Bühne des Theaters am Engelgarten simulierten Schauspiel-Studenten der Folkwang Universität bürokratischen Alltag. Gekleidet in 20er Jahre-Anzüge, ließen sie Schreib- und Rechenmaschinen klingeln, rattern und ächzen.

Bühnen Ein entfernter Verwandter der Dadaisten ist Samuel Beckett und sein absurdes Theater. Becketts „Warten auf Godot“ läuft weiterhin im Theater am Engelsgarten. Die Vorstellungen im Mai sind ausverkauft. Es folgen Vorstellungen am 8., 9., 10., 16., 17. und 24. Juni. Karten kosten zwischen sechs und 24 Euro und sind bei der Kulturkarte, Kirchplatz 1, erhältlich. Telefon: 563-7666 und online unter kulturkarte-wuppertal.de

Mit Schwitters & Co. konnten sich die Schauspieler-Texte nicht messen. „Ich bin unperfekt!“ - diesen Satz legte Franziska Roth der Figur ihres Monologs vielleicht nicht ganz zufällig in den Mund. Dabei hatte auch der zweite Teil seine starken Momente. Nur von einer Taschenlampe beleuchtet, performte Anne Stein mit rastloser Stimme einen Mix aus fantastischem Reisebericht und Filmzitaten.

Einige ihrer Kollegen erweiterten ihren Vortrag zur zirkusreifen Show. Als ob sie Stuntmen wären, stürzten sich einige beim Abgang mit Salto oder ähnlichen Sprüngen von den Bühnenpodesten herab.

Und es gab ja auch noch die Songs, die zwischendurch eingestreut wurden und die Matthias Flake auf dem Klavier begleitete. Die hatten zwar -bis auf Hans Unsterns wortspielerisches „Paris“ - herzlich wenig mit Dada zu tun, sorgten aber zusätzlich für gute Laune.

Auf der leergeräumten Bühne sang Rudolf Kleins den Sixties-Klassiker „A Whiter Shade Of Pale“ und schritt vorsichtig an seinen Mitspielern vorbei, die wie schlafend am Boden lagen. „Ich würde anbieten, eine Arie zu singen“, sagte Leo Meier in Richtung Publikum und ließ seinen durchdringenden Bass hören.