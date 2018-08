Zu seinem 75. Geburtstag hat der Wuppertaler ein Buch mit seinen Gedichten und Bildern erstellt.

Wuppertal. Wuppertal. Gemalt hat er schon immer, die ersten Gedichte im Studium verfasst. Die Bildhauerei wiederum liegt ihm am meisten am Herzen. Rolf Löckmann ist ein vielseitiger Künstler, der in Wuppertal vor allem als Häuserretter bekannt geworden ist. Mit 75 Jahren hat er sein erstes Buch herausgebracht. Nachdem ihn einige Bildbände als begnadeten Fotokünstler ausgewiesen hatten. Das knapp 260 Seiten starke Buch nun ist ihm „eine Herzenssache“, er hat es sich selbst zum Geschenk gemacht. Der Titel “Sowas“ lädt bewusst zum Ergänzen ein: „Sowas, der schreibt auch ein Buch? Oder: „Sowas gibt es auch“, schlägt Löckmann schelmisch vor.

Rolf Löckmann wuchs in der (Nach-)Kriegszeit in Wuppertal als eines von sechs Kindern auf, das gerne malte, aber auch Radios oder elektrische Klingeln zum Laufen brachte. Die Eltern entschieden, dass er „etwas Konkretes“ lernte - er studierte Elektrotechnik und Industriedesign. Und er blieb in der Stadt, schuf sich in Küllenhahn eine Idylle, indem er dort ein altes Fachwerkhaus selbst neu aufbaute. Eine Stadt, zu der er eine Beziehung habe, sagt er vorsichtig über Wuppertal. Von Zuneigung spricht Ehefrau Friedel „für dich mit“. Frau Löckmann ist so was wie der Fels in Herrn Löckmanns Brandung, unterstützt ihn bei seinen vielen Aktivitäten, die ihn trotz gesundheitlicher Rückschläge wie einem Herzinfarkt, den er mit 65 Jahren erlitt, nicht ruhen lassen. Weil ihn viel bewegt, manche Themen einfach aufregen, er seine Kreativität ausleben muss, er viele Ideen hat. Die Sprache ist für ihn dabei ein „interessantes Ausdrucksmittel“ unter anderen.

Nun also hat er „eine Sammlung loser Blätter, die über viele Jahre immer größer wurde, in ein handliches, kompaktes Büchlein“ gefügt. Ein Querschnitt seines Schaffens, ein Nachschlagewerk für Interessierte ist. Ein Lyrikband, weil gereimte Gedichte für ihn „eine höhere Herausforderung“ darstellen. Er schrieb, Friedel tippte ab, auf einem Laptop, den sie vor zehn Jahren bekam, was den Gedanken des Buches stark beförderte. Dafür wurden unzählige Gedichte ausgedruckt, auf dem Boden ausgebreitet, etwa 140 ausgesucht, thematisch sortiert in die sieben Bereiche Tierisch, Leben (beschreibt Ereignisse, Befindlichkeiten), Heimat (über das unmittelbare Umfeld), Jahreszeiten (fängt Stimmungen ein), Kultur (über die Absurditäten der Kunst), Geld und Welt (über Finanzkrise und Konsumverhalten), Gefühlt (ergänzt, was noch nicht benannt wurde).