Die Schauspielerin Mechthild Großmann gehörte lange zum Ensemble des Tanztheaters. Jetzt will sie keine weiteren Aufführungen mehr mitmachen.

Wuppertal. Irgendwann sei Schluss, sagt sie. Unter anderem in einem Interview für das Internetportal Tanzweb erklärt die Schauspielerin Mechthild Großmann, die lange eine markante Figur im Ensemble des Tanztheaters war, dass sie bei keinen weiteren Auftritten mehr dabeisein wird.

Die Geschichte, wie sie ans Tanztheater kam, hat sie öfter erzählt. Damals, 1975, war Mechthild Großmann Gast am Schauspielhaus, spielte die Lady Milford in „Kabale und Liebe“. Pina Bausch hatte sie gesehen und wollte die Schauspielerin als Sängerin für ihren Brecht/Weill-Abend engagieren. Mechthild Großmann hatte bis dahin noch nichts von Pina Bausch gehört, noch nie eine ihrer Inszenierungen gesehen. Und hielt nicht viel von der Idee zu singen. Trotzdem ging sie zu einem Probesingen. Und Pina Bausch fragte: „Ja, wollen wir es versuchen?“

„Ich werde mich nun wie viele Wuppertaler mit dem tiefen Lachen der Münsteraner Staatsanwältin im Tatort trösten müssen.“

Matthias Nocke, Kulturdezernent, an Mechthild Großmann

Mechthild Großmann, links bei einer Aufführung von Ten Chi, will nicht mehr mit dem Tanztheater auftreten. Archiv

Daraus wurde eine lebenslange Freundschaft. Mechthild Großmann trat in vielen Inszenierungen des Tanztheaters auf, dazu zählen „Die sieben Todsünden“, das Macbeth-Projekt „Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloß, die anderen folgen“, „Blaubart“, „1980“, „Die Keuschheitslegende, „Bandoneon“, „Walzer“, Two cigarettes in the dark“, „Danzon“, „Die Fensterputzer“ und „Ten Chi“. Auf ihren Auftritt warteten viele im Tanztheater-Publikum, denn mit ihrer Erscheinung und ihrer dunklen Stimme war sie von besonderer Präsenz. Ihr Humor und ihre Selbstironie wirkten nie aufgesetzt.

Sie machte die Bewegungen der Tänzer mit, aber das sei kein Tanzen, beharrt Mechthild Großmann. Sie könne gar nicht tanzen. Nur einen Schritt, den habe sie anderen immer vormachen müssen, erzählt sie im Interview mit Alice Schwarzer. Weil er bei ihr so untänzerisch aussah.

Das legendäre „Und noch ein Weinchen und noch ein Zigarettchen und bloß nicht nach Hause“ ist fest mit ihr verbunden. Dabei war es eine Redewendung, die Pina Bausch selbst in langen Nächten nach Proben in Bochum benutzte. Mechthild Großmann brachte sie viel später mal in die Proben des Tanztheaters mit.

Biografie Die Schauspielerin wuchs in Münster auf, machte eine Schauspielausbildung in Hamburg. 1969 wurde sie von Kurt Hübner für das Theater am Goetheplatz in Bremen engagiert, ab 1973 spielte sie am Staatstheater Stuttgart bei Claus Peymann, ab 1977 am Schauspielhaus Bochum bei Peter Zadek. Seit 1976 ist sie Mitglied des Tanztheaters. Ihren ersten Film machte sie 1979 mit Rainer Werner Fassbinder (Berlin Alexanderplatz), es folgten weitere Filme. Den ersten Auftritt im Tatort hatte sie 2002. Sie lebt heute mit ihrem Mann in Hamburg.

Wenn die Schauspielerin nach Wuppertal kam, wohnte sie oft bei Pina Bausch, das Verhältnis war eng. Die Stücke mit ihr waren ihr wichtig. Dabei hat sie auch weiterhin Engagements als Schauspielerin an Bühnen und für den Film. Auch mit Literaturlesungen tritt sie immer wieder auf, unter anderem las sie in Wuppertal 2009 zur Eröffnung der großen Monet-Ausstellung im Von der Heydt-Museum aus Briefen des großen Malers.