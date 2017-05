Catriona Morison ist im Wettbewerb „BBC Cardiff Singer of the World“ unter die Top 20 gekommen. In Wuppertal singt sie im Ensemble der Oper.

Wuppertal. „Ich denke gar nicht darüber nach, was nach dem Cardiff-Wettbewerb mit mir geschieht. Erst einmal will ich nur singen und dabei mein Bestes geben.“ Aber geehrt fühlt sich Catriona Morison trotzdem, von 400 Bewerbern zu den 20 Sängern gehört, die am Finale in der Hauptstadt von Wales im Juni teilnehmen dürfen.

Entspannt sitzen wir im Kronleuchterfoyer des Opernhauses. Zwischendurch klingen Probengeräusche des Tanztheaters Pina Bausch aus dem Saal. Ohne eine Spur von Nervosität und Lampenfieber im Hinblick darauf plaudert die 1986 in Schottland geborene Sängerin mit einer Mischung aus deutsch und englisch darüber, dass sie sich schon vor zehn Jahren alle Wettbewerbsübertragungen im Fernsehen angeschaut hat. „Warum ich nicht auch?“, fragte sie sich vergangenes Jahr, bevor es zu spät ist. Die Altersgrenze liegt nämlich bei 32 Jahren. Gesagt, getan. Zuerst sandte sie ein Video von sich ein. Das gefiel wohl. Sie kam in die zweite Runde, schickte erneut ein Video. Dann musste sie im Herbst noch in Hamburg vorsingen und gehört nun zu den weltweit 20 besten Bewerbern, die für die Endrunde auserkoren wurden. „Ich bin stolz, so weit gekommen zu sein“, so Morison.

„Die Stadt ist gar nicht so hässlich, wie ich gehört habe. Hier ist ganz schön viel grün.“

Catriona Morison

Gleich in zwei Kategorien stellt sie sich der Konkurrenz: Lied und Hauptwettbewerb (Opernarien). Sehr anspruchsvolle Stücke unter anderem von Johannes Brahms, Arnold Schönberg, Erich Wolfgang Korngold, Benjamin Britten, Georg Friedrich Händel und Gioachino Rossini studiert sie dafür ein. Bald fährt sie nach Weimar zu ihrem Gesangslehrer, um sich den letzten Feinschliff geben zu lassen.

Seit Beginn dieser Spielzeit ist die Mezzosopranistin Ensemblemitglied an der Wuppertaler Oper. Hier überzeugte sie bereits in den Produktionen „Hoffmanns Erzählungen“, „Die Liebe zu den drei Orangen“, „Aschemond oder The Fairy Queen“, „Pulcinella“ und „Rigoletto“. Es ist ihr erstes festes Engagement. Und sie fühlt sich wohl hier: „Entspannt und familiär geht es hier zu.“ Auch auf die Regisseure ist sie nur gut zu sprechen: „Sie sind alle nett, freundlich, tolle Menschen“. Da sie neben dem Gesang auch das Spielen liebt, ist sie glücklich, mit ihnen „Charaktere aufbauen zu können“, Figuren zu entwickeln.