Initiative Der Maler Christian von Grumbkow hat Drucke seines Werks „Soul Flight“ an Künstlerkollegen geschickt, die sie nach Belieben bearbeitet arbeiten. Das Ergebnis sind 77 Arbeiten von 45 Künstlern, die jetzt in der Galerie Kunstkomplex verkauft werden, um den Deutschunterricht unbegleiteter Flüchtlingskinder in der Alten Feuerwache zu finanzieren. Das Ganze ist als Spendenaktion aufgezogen, um Steuern zu sparen: Für eine 200 Euro-Spende bekommt man ein Bild (und eine Spendenquittung), für 30 Euro auch den Rahmen dazu. Ein Bild finanziert 15 Unterrichtsstunden.

Kurse Der Deutschkurs für unbegleitete Flüchtlingskinder in der Alten Feuerwache, den Christian von Grumbkow bisher schon fördert, läuft täglich von Montag bis Freitag. So gut wie jeden Tag stoßen neue Kinder hinzu. Insgesamt bietet die Alte Feuerwache rund zehn Deutschkurse an verschiedenen Orten an, die fast 200 Leute besuchen.

Vernissage Die Ausstellung wird am Freitag um 19 Uhr in der Galerie Kunstkomplex, Wesendonkstr. 12, eröffnet und läuft bis zum 24. Februar 2017. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog für 12 Euro. Bereits jetzt kann man Bilder reservieren auf

www.kunstkomplex.net/co-op-kunst-hilft.html