Mit „Hallelujah Junction“ ist am Samstagabend die Konzertreihe „Tonleiter“ im Skulpturenpark eröffnet worden.

Wuppertal. Während der Epoche des „Fin de siècle“, also die Zeit etwa zwischen 1890 bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs, gab es kulturell unglaublich viele Umwälzungen. In der Musik wurden die Tonalitäten Dur und Moll nicht mehr wichtig genommen. Arnold Schönberg gehörte mit zu den Ersten, die sich hin zu dissonanten Klängen orientierten. Seine fünf Orchesterstücke op. 16 aus dem Jahr 1909 sind ein beredtes Beispiel dafür. Anton Webern hat sie drei Jahre später für zwei Klaviere zu vier Händen umarrangiert.

Auch in Frankreich war einiges los. Claude Debussy beispielsweise schlug 1912/13 mit seinem Ballett „Jeux“ (Spiele) neue Töne an. Auch diese Orchestermusik wurde wenig später für zwei Klaviere bearbeitet. Die beiden Pianisten Majella Stockhausen und Holger Groschopp reisten zur Auftaktveranstaltung der diesjährigen Reihe „Tonleiter“ von Berlin in den Pavillon des Skulpturenparks Waldfrieden, um die Klavierfassungen dieser beiden Werke vorzustellen.

Ein in allen Belangen kongeniales Künstlerduo

Im bis auf den letzten Stuhl besetzten Glashaus gab es zudem recht neue Musik zu hören: York Höllers „Doppel-spiel“ (2012) und „Hallelujah Junction“ von John Adams (1998). Eine Zeitspanne von Pi mal Daumen einem Jahrhundert liegt also zwischen ersteren und letzteren Tonschöpfungen. Stockhausen und Groschopp präsentierten sich bei der Aufführung des vielschichtigen Programms als ein in allen Belangen kongeniales Klavierduo.

Schönbergs komplexe freitonale Strukturen arbeiteten sie detailliert heraus. Debussys farbenreiche Klangbilder und die bisweilen tänzelnde Rhythmik kamen glasklar zu Ohren. Der anwesende Komponist Höller aus Köln konnte anschließend miterleben, wie tief ausgelotet die fünf Sätze seines „Doppelspiels“ gespielt wurden. Und beim pianistisch sehr vertrackten „Hallelujah Junction“ im Stil der „Minimal Music“ faszinierten beide mit hoher Virtuosität.

Der berechtigte Jubel war zum Schluss groß und der Applaus lang anhaltend. Eine Zugabe blieb selbstredend nicht aus. Sie war ein kleiner Nachhilfeunterricht für all diejenigen, die Schönberg ausschließlich in die Schublade des dissonanten, zwölftönigen Komponisten stecken. Seine sechs Stücke für Klavier zu vier Händen aus dem Jahr 1896- ohne Opuszahl, Widmung: „Fräulein Bella Cohn zum 14. Februar 1896“ - entsprechen ganz dem romantischen, tonalen Zeitgeist. Das erste und dritte Stück daraus mit den Bezeichnungen „Andante grazioso“ und „Rasch“ räumte mit allen Vorurteilen auf.