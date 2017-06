Am 1. Mai hat Adolphe Binder ihr Amt angetreten.

Wuppertal. Sie hat schon eine Menge Erfahrungen gesammelt, in ganz verschiedenen Strukturen gearbeitet. Jetzt will Adolphe Binder (48), seit 1. Mai Chefin des Tanztheaters, diese Erfahrungen nutzen, um die Kompanie in die Zukunft zu führen. Und diese Zukunft soll beides beinhalten: die Pflege der Werke von Pina Bausch und gleichzeitig eine neue Identität.

Sie steckt mitten in der Arbeit für die neue Spielzeit, kommt von einem Treffen mit dem Ensemble zum WZ-Gespräch. Mit dem Ensemble engen Kontakt zu halten, ist ihr wichtig. Seit sie vor über zwanzig Jahren begonnen hat, sich mit Tanz zu beschäftigen, genießt sie die kreative Inspiration, die sie in den internationalen Truppen erlebt: „Das ist eine so reiche Erweiterung von Leben und seinen Möglichkeiten!“ Das Tanztheater Wuppertal sei dabei mit seinen drei Generationen von Tänzern noch einmal etwas Besonderes. Sie bedauert die Wege zwischen Opernhaus, Probenräumen und ihrem Büro und hofft, dass das Tanzzentrum bald Abhilfe schafft – vielleicht auch schon vor der Eröffnung.

Konkreteres über die Zukunft, über Stücke und Choreographen, nennt sie noch nicht. Fünf neue Tänzer habe sie engagiert. Das erste neue Stück ist für die zweite Hälfte der Spielzeit geplant. Denn das brauche Zeit, „keine Innovation ohne vorheriges Forschen.“

Adolphe Binder war schon öfter an der Aufgabe beteiligt, Tanzensembles neu auszurichten: an der Deutschen Oper in Berlin, an der Komischen Oper und zuletzt in Göteborg, wo sie fast nur Uraufführungen zeitgenössischer Choreographen auf die Bühne brachte.

Daher weiß sie: „Eine neue Identitätsfindung ist ein sehr spannender Prozess für alle.“ Dazu gehöre „zu fragen, zu wagen, zu probieren, sich in Gefahr zu begeben“. Für das Tanztheater verspricht sie: „Es wird einen Anschluss an das zeitgenössische Schaffen geben.“ Dabei gehe es darum, Herangehensweisen von Pina Bausch weiterzuführen, Tanz mit anderen Kunstdisziplinen zu verbinden, Formen der Grenzüberschreitung auszuprobieren. „Wir dürfen nicht zaghafter sein als in den 70er und 80er Jahren“. Sie ist sich bewusst: „Das wird auch eine Aufforderung für unsere Zuschauer, Neugierde und Chuzpe zu haben wie die Leute auf der Bühne.“

Zur Person Adolphe Binder wuchs in Kronstadt (Rumänien) auf, kam mit zehn Jahren nach Hannover. Sie studierte Literaturwissenschaft, Geschichte und Politik sowie Kulturmanagement. Sie arbeitete als Schauspieldramaturgin, in einem Kulturverlag, als Tanzdramaturgin an der Deutsche Oper Berlin, organisierte das Kulturprogramm der Expo in Hannover, war künstlerische Leiterin an der Komischen Oper Berlin und zuletzt künstlerische Direktorin der Danskompani Göteborg.

Dabei bleibe das Werk von Pina Bausch Kern des Tanztheaters. „Wir wollen es auf reizvolle Weise erfahrbar machen und lebendig erhalten.“ Ziel sei auch, einen neuen Blick auf das Werk zu ermöglichen, neues Publikum damit anzusprechen, seine „Heutigkeit und Strahlkraft“ zu zeigen.