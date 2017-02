Sonntag, 12. Februar Zum Eröffnungskonzert der Wuppertaler Orgeltage um 16.30 Uhr in St. Laurentius, Friedrich-Ebert-Str. 22, hat Wolfgang Kläsener, der künstlerische Leiter, Sieglinde Ahrens eingeladen. Sie spielt Werke von Johann Sebastian Bach, ihrem Vater Joseph Ahrens, Olivier Messiaen und Max Reger. Die frühere Professorin an der Folkwang-Hochschule hat noch selbst mit Messiaen zusammengearbeitet und steht für eine „absolut ausgereifte Interpretation“. Eintritt 10 Euro

Mittwoch, 15. Februar Um 20 Uhr heißt es „Kirche trifft Synagoge“ in der Herz-Jesu-Kirche an der Ludwigstr. 56. „Ein christlich-jüdisches Programm hatten wir noch nie“, sagt Wolfgang Kläsener. Die Stücke der zehn Komponisten zeigen eindrücklich, wie nah sich die Musiken für Kirche und Synagoge im späten 19. Jahrhundert waren. Interpreten sind der Bratschist Semjon Kalinowsky und der Organist Franz Danksagmüller aus Lübeck. Kläsener: „Unser Publikum ist neugierig und fachkundig – da müssen es nicht nur bekannte Werke sein.“ Eintritt 10 Euro

Donnerstag, 16. Februar Erstmals gastieren die Orgeltage in der Citykirche, Kirchplatz 2. Um 16 Uhr beginnt der Orgelkarneval für Kinder ab fünf Jahren. Wolfgang Kläsener spielt den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens, Andrea Anders und Helga Günther erzählen die Geschichte dazu. Eintritt 1 Euro

Sonntag, 19. Februar Zum Abschluss tun sich die Orgeltage mit der Reihe Orgelakzent in der Stadthalle zusammen. Um 18 Uhr wird sich Juan de la Rubia an die Orgel setzen und Werke von Bach, Vierne und Wagner spielen. Der Spanier ist Organist an der Basilica de la Sagrada Familia in Barcelona, wird aber weltweit zu Konzerten eingeladen Eintritt 24,50 Euro