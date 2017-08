Das Rex-Kino zeigt den neusten Film von Christopher Nolan.

Zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts tobt in Europa der Zweite Weltkrieg. An der Küste Nordfrankreichs sehen sich die britische und Teile der französischen Armee von Hitlers Wehrmacht umzingelt. Der Kampf tobt heftig um das kleine Hafenstädtchen Dünkirchen, es ist eine dunkle Stun- de für die Alliierten Truppen. Die letzte Hoffnung besteht in der Flucht übers Meer in die Heimat. Während die „Royal Air Force“ das Bombardement der feindlichen Eroberer abzuwehren versucht, beginnt eine der spektakulärsten Evakuierungsaktionen der Weltgeschichte, in dessen Folge sich das Schicksal hunderttausender Soldaten an den weiten Stränden von Dünkirchen entscheidet und sich der Wahnsinn des Krieges offenbart.

Mit "Dunkirk" beweist Christopher Nolan („Batman“, Inception“) erneut, dass das Format sein höchstes Gut ist. Sei es das Format seiner Bilder, seines Filmmaterials (35mm und 70mm Analog-Film), seiner Ausstattung und seiner Besetzung (unter anderem Tom Hardy und Cillian Murphy). Mit „Dunkirk“ hat Nolan ein kolossales Kriegsmartyrium im Film aufbereitet. Das Rex-Kino zeigt den Film montags, dienstags und mittwochs jeweils um 17.30 und 20 Uhr. Red