Miko Greza spielt „Die Odyssee“ frei nach Homer am 24. und 25. Januar um 19.30 Uhr, am 4. Februar um 18.30 Uhr, am 17. und 28. Feb- ruar um 19.30 Uhr sowie am 21. März um 21 Uhr. Intendantin Susanne Abbrederis und Regisseur Torsten Krug haben sich nach der Premiere entschlossen, die Zahl der Zuschauer im Gewächshaus des Botanischen Garten, Elisenhöhe 1, auf 40 aufzustocken. Tickets für 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, gibt es unter Tel. 563 7666, im City-Center, Schloßbleiche 40, auf kulturkarte-wuppertal.de