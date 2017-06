Bei konzertanter Aufführung fehlte das Leben auf der Bühne. Die erstklassige Musik der Sinfoniker konnte sich im Opernhaus nicht entfalten.

Wuppertal. Die Spielzeit neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Aber bevor es ab in die Sommerpause geht, hat die Wuppertaler Oper noch eine letzte Produktion herausgebracht: die immer noch nicht oft auf die Bühne gebrachte komische Oper „Der Barbier von Bagdad“ aus der Feder von Peter Cornelius, kurz vor Weihnachten im Jahr 1858 uraufgeführt.

Erstmals in dieser Saison war die Premiere im Opernhaus nicht ausverkauft. Sehr viele Stühle waren leer. Lag es an dem unbekannten Stück oder an der konzertanten Aufführung? Denn eigentlich wollen die Fans des Musiktheaters hier Handlungen auf der Bühne geboten bekommen. Und beim „Barbier“ handelt es sich ja um eine Spieloper. Da sollte eigentlich richtig was los sein auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“, aus denen der Komponist sein Opus zusammenstellte, bieten mehr als genug Stoff für ein buntes Treiben.

Kleine orientalische Attribute

Stattdessen saß das Sinfonieorchester Wuppertal professionell wie bei ihren Sinfoniekonzerten in der Stadthalle auf der Bühne. Nur ist die Akustik im Opernhaus wesentlich schlechter, weil viel zu trocken. Kaum hat irgendein Instrument einen Ton erzeugt, ist er sofort wieder weg. Klänge können sich nicht entfalten. Der Sound ist dünn, manche Frequenzen über Gebühr laut, andere dagegen viel zu leise. Wird dagegen im Orchestergraben gespielt, können sich die Klänge nach oben ins Auditorium hinein bedeutend besser ausbreiten.

Nichts gegen die städtischen Sinfoniker: Sie spielten unter der umsichtigen Leitung von Johannes Pell erstklassig auf. Sie waren für den schlechten Klang wahrlich nicht verantwortlich.

Vor dem Orchester standen Notenpulte. An ihnen nahmen die Gesangssolisten Aufstellung, sangen also vom Blatt. Einzig kleine orientalische Attribute an deren Konzertkleidung wie ein roter Fes auf dem Kopf des Kadis erinnerten daran, dass die vorgetragene Geschichte im Morgenland stattfindet. Sie bemühten sich redlich, durch ihr Mienenspiel und ihre Körpersprache die Handlung zumindest ansatzweise zu vermitteln.

Anders sah es bei der Hauptperson, dem Barbier Abdul Hassan Ali Ebn Bekar, aus. Kam der nicht täuschend echt wie Richard Wagner daher, zur Entstehungszeit der Oper großes Komponistenvorbild vieler Kollegen? Cornelius wird mitunter nachgesagt, er sei, weil mit ihm befreundet, auch einer von ihnen gewesen.