Amit Peled, Jahrgang 1973, spielte zunächst Basketball. Er studierte unter anderem bei dem berühmten amerikanischen Cellisten Bernard Greenhouse (1916-2011), Mitbegründer des legendären Beaux Arts Trios. Regelmäßig gibt er Konzerte in den Vereinigten Staaten, dem Mittleren Osten, Asien und Europa. In berühmten Konzertsälen wie der Carnegie Hall in New York, der Londoner Wigmore Hall und dem Konzerthaus in Berlin hat er schon Konzerte gegeben. Peled ist ein gefragter Cellopädagoge am Peabody In-stitute in Baltomore/ USA. Als er dort anfing, war er der jüngste Professor an einer der führenden Musikinstitutionen.