Zum heutigen Geburtstag des großen Wuppertalers schreibt Professor Dr. Johannes Köbberling.

Wuppertal. Im Zentrum von Elberfeld befindet sich der Armin T. Wegner Platz. Fragt man Passanten nach dem Namensgeber, erntet man in aller Regel ein Nichtwissen ausdrückendes, erstauntes Schweigen. Die Erinnerung an diesen bedeutenden Sohn der Stadt ist in Wuppertal bemerkenswert blass. Ganz im Gegensatz etwa zu der zeitgleich hier aufgewachsenen Else Lasker-Schüler. Das ist schwer verständlich, denn Wegner ist Träger des Eduard von der Heydt-Preises, und in der Wuppertaler Stadtbücherei befindet sich ein Armin T. Wegner-Zimmer, das dauerhaft seine persönliche Bibliothek und verschiedene Erinnerungsstücke beherbergt. Die deutsche Armin T. Wegner-Gesellschaft hat ihren Sitz in Wuppertal.

Von Kind an mit dem Gedankengut des Pazifismus vertraut

Armin T. Wegner wurde 1886 im Briller Villenviertel geboren, sehr nahe dem Elternhaus von Else Lasker-Schüler, mit der er später gut befreundet war. Wegners Mutter, eine bedeutende Vertreterin der frühen Frauen- und Friedensbewegung, hatte ihn schon von Kindesbeinen an mit dem Gedankengut des Pazifismus vertraut gemacht. Schon seine Abiturrede im Jahr 1908 beschloss Wegner mit dem Zitat „Widersetzt Euch viel und gehorcht wenig“.

Im Weltkrieg kam Wegner mit einer deutschen Sanitätsexpedition in das osmanische Reich, wo er als Sanitätsoffizier in Ostanatolien tätig war. In dieser Zeit konnte er mit eigenen Augen die Vertreibung und Ermordung von Armeniern durch die Türken sehen, Erlebnisse die er fotografisch und auch literarisch festgehalten hat. Er schrieb damals an die Deutsche Reichsregierung in der Hoffnung, dass die kaiserliche Diplomatie mäßigenden Einfluss auf die Verbündeten am Bosporus nehmen würde, wurde aber sehr enttäuscht.

Mit einem offenen Brief an Woodrow Wilson, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, ist Wegner international bekannt geworden.

Erneut war Wegner enttäuscht, dass die Siegermächte sich nicht hinreichend für das armenische Volk einsetzten. Noch im Angesicht der armenischen Deportationen hat Wegner dies in einem ergreifenden Gedicht unter dem Titel „Die Austreibung der Menschheit“ festgehalten, in dem es u.a. heißt: Auf einem Totenhügel saß ich da, Am Rand der Wüste, wo der Fluss sich träumte Durch greise Ebenen. Und es geschah, Dass vom Gebirg ein Strom von Menschen schäumte. Ein wilder Wurm, der in die Steppe kroch, Von Männern, Weibern, die in Fesseln gingen, Wo sich der Wüste bodenloses Loch Mit Schrecken auftat: Tier und Mensch zu schlingen. Da hob Entsetzen meine Augen auf, Weil immer noch der Blick kein Ende spürte Von Todeskampf und letztem Atemlauf Und trocknem Schrei, der mir die Brust umschnürte.