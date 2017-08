Das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft, für Sonntag gibt es noch Karten.

Wuppertal. Einmal im Monat trifft sich die Swing-Jugend zum gemeinsamen Tanzen im Café Ada, Wiesenstraße 6. Der nächste Termin um Tanzschritte und Figuren zu vertiefen findet heute von 20 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Morgen tritt um 21 Uhr im Rahmen des Festivals „Von Wuppertal für Wuppertal!“ im Swane-Café, Luisenstraße 102a, Wayne Smith & Band mit einer Musikmischung aus Reggae und Afrosoul auf. Die sieben Musiker und Sänger aus unterschiedlichen Ländern präsentieren einen einzigartigen Smith-Style. Besonders prägend sind die Backgroundgesänge von Katharina Gremm, Petra Hanxleden und Katrin Eggert.

Im Jazzclub im Loch, Ecke Ekkehardstraße/Plateniusstraße findet am Samstag ab 18.30 Uhr eine Vernissage der Ausstellung von Hakan Eren und Sala Seddike statt und direkt anschließend beginnt um 20 Uhr ein Konzert mit der Band King Fehler a.k.a. Knarf Rellöm und Tillamanda. Ab 22 Uhr legen die Bar-DJs Guido Halfmann, Charles Petersohn und David Geer auf. Wie schon in der letzten Woche angekündigt, ist das Samstags-Konzert im Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, mit dem amerikanischen Gitarrenstar Al Di Meola schon seit Wochen ausverkauft. Da aber Salif Keïta, der am Sonntag im Park auftreten sollte, seine Europatournee krankheitsbedingt abgesagt hat, konnte Al Di Meola mit seinem Programm „World Sinfonia“ für ein Zusatzkonzert am Sonntagabend 6. August um 18 Uhr gewonnen werden. Meola wurde vor allem durch sein Live-Album mit John McLaughlin und Paco de Lucia „Friday Night in San Francisco“ weltweit berühmt.

Nach Wuppertal kommt der schnellste Jazzgitarrist im Trio mit dem Gitarristen Peo Alfonsi und Peter Kaszas am Schlagzeug. Auch am kommenden Montagabend beginnt um 20.30 Uhr wieder im Café Ada, Wiesenstraße 6, die Sommer-Jazzsession unter dem Motto: „music-is-an-open-sky“, die während der Sommerferien wöchentlich im Café Ada stattfindet. Wie gehabt und unter Kennern bekannt geht es ab 20.30 Uhr mit der Opener-Band los und im Anschluss können und sollen anwesende Musiker einsteigen. Bis nächste Woche wünscht anre- gende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann