Der Fusion- und Jazz-Gitarrist spielte im Rahmen der Klangart-Reihe im Skulpturenpark Waldfrieden – gleich zweimal.

Wuppertal. Wuppertal scheint seit wenigen Jahren immer mehr wieder zu einem Mekka in Sachen Musik zu werden. In der Stadthalle geben sich nach langer entbehrungsreicher Zeit erneut Weltstars die Klinke in die Hand. Berühmtheiten geben sich auch im Live Club Barmen ein Stelldichein. Außerdem lässt sich der Skulpturenpark Waldfrieden nicht lumpen. Im Rahmen der Reihe „Klangart“ gab es bereits etliche Highlights. Etwa war von der legendären Jazzrock-Band „Return To Forever“ aus den 70ern im vergangenen Sommer der Ausnahmebassist Stanley Clark zu Besuch.

Die Fans pilgerten in Scharen zum Skulpturenpark Waldfrieden

Ein weiteres ehemaliges Mitglied, Al Di Meola, gab sich nun am ersten Augustwochenende gleich zweimal die Ehre. Ausverkauft vermeldete der Veranstalter für beide Events auf seiner Homepage.

Der künstlerische Leiter Maik Ollhoff sagte sogar, man hätte aufgrund der großen Publikumsresonanz eigentlich ein weiteres Konzert organisieren können. Also pilgerten am ersten Tag wieder die Fans in Scharen schon frühzeitig die Hirschstraße hinan zur Open-Air-Bühne vor der Villa Waldfrieden.

Von Al Di Meola wird behauptet, der weltweit schnellste Gitarrist zu sein. Die Generation 50 plus ist jedenfalls fest davon überzeugt. Als er als zweite und letzte Zugabe den Hit „Mediterranean Sundance“ – den ersten Titel des Kultalbums „Friday Night In San Francisco“ aus dem Jahr 1981 mit ihm, John McLaughlin und Paco De Lucia – anstimmte, war klar, dass er nach wie vor über flinke Finger verfügt.

Selbst bei wieselflinken Läufen kam jeder einzelne Ton lupenrein von der Bühne. Die Spieltechnik gemahnte zwar an seine Anfänge, als er ab 1974 mit „Return to Forever“ den Olymp der Jazzgitarristen binnen kurzem erklommen hatte. Sein jugendlicher Überschwang, sein exorbitantes Handwerk als Selbstzweck frei nach dem Motto „schneller, höher, weiter“ sind beim Anhören seiner alten Scheiben nicht ganz von der Hand zu weisen. Doch heute stellt er dieses Rüstzeug ganz in den Dienst der Musik.

Seine Stücke sind ausgereifter und kompositorisch vielschichtiger

Konzert Das letzte diesjährige Konzert der Reihe „Klangart“ im Skulpturenpark Waldfrieden gibt es am 26. August um 19 Uhr. Zu Gast ist der finnische Akkordeonvirtuose Kimmo Pohjonen. Er reist mit seinen beiden Töchtern Inka (Gitarre) und Saana (Schlagzeug) an. „Sensitive Skin“ lautet das Pro-gramm, benannt nach seinem gleichnamigen letzten Album. Seine Musik ist geprägt aus Ele-menten von Folk, Dance, Klassik, Rock und Avantgarde unter Ein-satz von elektronischen Klängen.

Al Di Meola ist melodischer geworden. Ausgereifter, kompositorisch vielschichtiger sind seine Stücke inzwischen. Spielte der stolze Vater einer kleinen Tochter „Ava‘s Lullaby“ (Wiegenlied für Ava), entlockte er seinem Instrument traumhaft schöne musikalische Linien. Respekt zollte Di Meola den Beatles mit dem Oldie „Because“, verewigt auf seiner CD „All Your Life“, das er in völlig neuem akustischen Gewand in sich ruhend erstrahlen ließ.