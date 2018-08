Im Oktober wird in Wuppertal eine Ausstellung mit Aktaufnahmen alter Menschen eröffnet. Entstanden sind sie im Rahmen eines Projekts der Evangelischen Kirchengemeinde Uellendahl-Ostersbaum.

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Psalm 139,14

Wuppertal. Irgendwann an diesem Wochenende Ende Juli waren sie alle einmal zutiefst gerührt: der Pfarrer, die Fotografin, die Leiterin des Seniorentreffs. Für Annette Horn, die zweimal in der Woche das offene Seniorenangebot der Evangelischen Kirchengemeinde Uellendahl-Ostersbaum leitet, war es der Moment, als eine Dame das improvisierte Fotostudio im Gemeindezentrum Röttgen verließ, die ihr von Kindesbeinen an vertraut war. Die 86-Jährige, gebrechlich und auf den Rollator angewiesen, hatte Tränen in den Augen: „Mein Gott, bin ich schön.“ Gerade hatte sie sich nackt fotografieren lassen.

Und das nicht als Einzige. 15 Männer und Frauen waren schließlich bereit, sich auf die Idee des Projekts „Wunderbar gemacht“ einzulassen: zwei Ehepaare, dazu weitere zwei Männer und neun Frauen – die Jüngste Anfang 70, die Älteste 99. Die Beweglicheren suchten das Studio von Fotografin Andrea Rompa auf; für die anderen wurde ein Raum des Wuppertaler Gemeindezentrums umfunktioniert.

Die Gesichter des Gemeindeprojekts „Wunderbar gemacht“: Pfarrer Holger Pyka, Seniorentreff-Leiterin Annette Horn, Teilnehmerin Barbara Kolboske und Fotografin Andrea Rompa.

Die Ergebnisse werden keine Privatsache bleiben. Mitte September kommen alle Teilnehmer noch einmal zusammen. Bisher haben sie meist nur einen kurzen Blick auf das Display der Kamera erhascht. Dann wird Fotografin Rompa ihnen ihre Favoriten vorlegen. Das letzte Wort aber haben die Fotografierten selbst – bis hin zum Rückzug im letzten Moment. Denn am Ende wird jeweils ein Foto auf 40 mal 50 Zentimeter vergrößert, in Schwarz-Weiß und vollkommen unretuschiert. Kurz vor den Herbstferien ist die Ausstellungseröffnung geplant.

Video Die Ausstellung mit den Aktaufnahmen wird am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr im Foyer des Gemeindezentrums Röttgen der Evangelischen Kirchengemeinde Uellendahl-Ostersbaum, Röttgen 102 in Wuppertal, eröffnet. Gezeigt werden die Fotos voraussichtlich drei Wochen lang bis zum 2. November. Zur Entstehungsgeschichte der Ausstellung wird es auch ein Making-of-Video geben, das zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden soll.

Für Pfarrer Holger Pyka gibt das Projekt den Menschen die Chance, „einen anderen Blick auf sich selbst zu werfen – abseits des Schönheitsideals von Makellosigkeit und Jugend“. Die Fotos dann auch öffentlich zu zeigen, hat in seinen Augen durchaus eine sozialkritische Dimension, „gerade auch gegenüber unseren Jugendlichen, die über jedes Instagram-Foto einen Filter legen und alle ihre Pickel wegretuschieren.“ Seine Wunschvorstellung in der Folge der Ausstellung: eine Diskussion im Stadtteil darüber, was der Wert des Körpers im Alter ist.

