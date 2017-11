Was Kunst und Kultur einer Stadt bringen, zeigt gerade beispielhaft das Von der Heydt-Museum. 25 000 Gäste haben jetzt schon die Ausstellung zu Manet besucht. Die viel gelobte Schau bringt Menschen in die Stadt. Menschen, die nicht nur ins Museum gehen, sondern auch andere Orte besuchen und ihr Geld in die lokale Wirtschaft bringen. Menschen, die aus dem Um- und Ausland kommen und ein positives Bild der Stadt an der Wupper mitnehmen und verbreiten.

Damit zeigt das Museum, dass eine Kulturlandschaft mit Qualität einer Stadt nützt – auf vielen Ebenen.

Dafür sorgt nicht nur das Museum, dafür sorgen auch die anderen Kulturinstitutionen, die allesamt eine große Anziehungskraft besitzen.

In Wuppertal dürfte keiner daran zweifeln, aber in einer Stadt mit knappen Kassen kann das nicht oft genug gesagt werden: Die Kul- tur ist ein Schatz für diese Stadt.