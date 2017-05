Der Brite Phil Collins zeigt das steinerne Ebenbild aus der russischen Partnerstadt Engels am 22. Mai.

Wuppertal. Ein dritter steinerner Engels beehrt nun Wuppertal, wenn auch nur für eine Stippvisite: Am Montag, 22. Mai, bringt der britische Künstler Phil Collins – Namensvetter des Musikers – eine alte Sowjetstatue des Philosophen Friedrich Engels auf ihrem Weg nach Manchester in seine Heimatstadt Wuppertal: Von 10 bis 14 Uhr wird sie vor dem Engels-Haus an der Engelsstraße 10 Halt machen.

Die Aktion geschieht im Rahmen des Projekts „Ceremony“, in der Collins die ausrangierte Statue auf einem Lkw quer durch Europa bis nach Manchester fährt. Friedrich Engels lebte zwanzig Jahre lang in Manchester. Dort schrieb er auch im Alter von 24 Jahren „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ und die Fabrik seines Vaters in Salford wurde zum Ausgangspunkt für „Das Kommunistische Manifest“ und die marxistische Wirtschaftsanalyse in „Das Kapital“.

Der Künstler lädt dazu ein, einen persönlichen Moment mit der Statue zu erleben, ihr etwas vorzulesen, ein Geschenk zu bringen oder die Meinung zu geigen.