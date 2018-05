Es gibt immer mehr Filterblasen, in denen sich homogen Gleichgesinnte gegenseitig in ihrer Meinung bestätigen. Wie begegnen Sie dem?

Leuschen: Wir sind die einzige Tageszeitung in Wuppertal. Wir stellen Öffentlichkeit her und liefern kritische Berichte. Genau wie wir tragen auch Parteien, Verwaltung oder Verbände zur Meinungsbildung bei. Öffentlichkeit herzustellen bedeutet nicht, selbst Herrschaft auszuüben.

Leuschen: Der Diskurs ist anstrengend, aber er bringt auch mehr. Viele koppeln sich davon ab, aber das war vermutlich immer schon so. Nur gab es früher noch den Stammtisch und andere Diskussionsformen, bei denen man auch mal mit anderen Meinungen konfrontiert wurde. Wie wir diese Menschen erreichen können, ist eine Frage, die die Gesellschaft lösen muss. Sonst werden am Ende nur noch wenige Menschen Politik machen.

Ich habe gerade auch selbst Erfahrung mit Hassbotschaften nach einem Fernsehinterview gemacht. Wie sollten Gesellschaft und Politik auf solche Einschüchterungsversuche reagieren?

Leuschen: Man muss dem Grenzen setzen. Es leben über 80 Millionen Menschen in Deutschland und es muss Regeln geben zum Umgang miteinander. Die Meinung anderer muss akzeptiert werden. Es darf nichts unter die Gürtellinie gehen. Wenn dagegen verstoßen wird, müssen wir das sagen und dürfen es nicht ignorieren. Die Gesellschaft muss dann sagen: Jetzt reicht’s!

Nicht ignorieren?

Leuschen: Nein, denn dann bleibt das Problem.

Die WZ hat ja kürzlich bei einer Veranstaltung in Solingen selbst über das wichtige Thema Fake News informiert. Gibt es eine Form der Instrumentalisierung von Medien durch Politik?

Leuschen: Da ist Sensibilität wichtig. Da müssen wir als Gesellschaft hinschauen. Warum haben Fake News-Kampagnen Erfolg? Es liegt an der Nachrichtenkompetenz vieler Bürger, die Fakten nicht von Meinung unterscheiden können. Klar, das ist anstrengend. Man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, um dem nicht auf den Leim zu gehen. Nur es ist schwierig, in dieser Hinsicht etwas zu erreichen, wenn viele sich nur noch ihre eigene Meinung bestätigen lassen.

Die Zeitung Die Welt hat ja die Kampagne „Free them all“ für Journalisten gestartet, die weltweit in Haft sitzen. Ist die deutsche Öffentlichkeit zu desinteressiert an der Gefährdung der Pressefreiheit?

Leuschen: Wir leben in einem Land, in dem es uns gut geht. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Solche Kampagnen sollten sich nicht nur auf Journalisten beziehen. Wir leben in Deutschland in Wohlstand, Frieden und Freiheit. Nur wird das nicht mehr so wertgeschätzt wie zu dem Zeitpunkt, wenn diese Freiheiten nicht da sind.

In den USA agiert Präsident Donald Trump sehr problematisch in Hinsicht auf die Medien. Gucken wir zu sehr auf Trump?