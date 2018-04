Achtklässler nehmen an den Berufsfelderkundungstagen teil. Sie sollen eine Orientierungshilfe für spätere Praktika sein.

EN-Kreis. Industrie- und Handwerk, Pflegeeinrichtungen und Verwaltungen, Weltmarktführer, Klein- und Mittelbetriebe - in dieser Woche öffnen viele Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis ihre Türen, um Schülerinnen und Schülern Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder zu geben. In der Kreisverwaltung waren 15 Schüler der achten Klasse der Schwelmer Dietrich-Bonhoeffer-Realschule im Rahmen der sogenannten Berufsfelderkundungstage zu Gast.

„Der Tag wird euch viele Informationen liefern und einen ersten Eindruck geben, ob eine Ausbildung beim Kreis etwas für euch sein könnte“, versprach Landrat Olaf Schade bei der Begrüßung im Schwelmer Kreishaus. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, wie wichtig es dem Kreis ist, jungen Menschen den Umstieg von der Schulbank an einen Arbeitsplatz möglich zu machen. „Im Moment haben wir 69 Auszubildende. Jahr für Jahr stellen wir rund 30 ein. Ihr seht: Wenn ihr eure erste Bewerbung auf den Weg bringt, kann es sich lohnen, die Kreisverwaltung anzuschreiben.“

Auszubildende stellten ihren Arbeitsalltag selber vor

Damit es dazu kommt, hatten Janine Hensel und Fleming Borchert als Ausbildungskoordinatoren ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Quasi auf Augenhöhe – von Jugendlichen zu Jugendlichen – stellten aktuelle Auszubildende die dualen Studiengänge Bachelor of Laws und Bachelor of Arts sowie die Berufe Verwaltungswirt, Vermessungstechniker, Geomatiker und Fachinformatiker vor. „Einblicke in ihre tagtäglichen Tätigkeiten gaben die Mitarbeiter des kommunalen Integrationszentrums und der Leitstelle“, berichtet Hensel, was in sechs Stunden geboten wurde.

Die Tage zur Berufsfelderkundung sind ein Baustein der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Sie sollen Schülern helfen, sich zu orientieren, um sich nach der Schule gezielter für einen Ausbildungsplatz entscheiden zu können. Zielgruppe sind unabhängig von der Schulform alle Achtklässler.

Ein Internetportal hat 1000 Plätze für den nächsten Zeitraum

„Bevor die Schüler die Berufswelt erkunden, nehmen sie an einer Potenzialanalyse teil“, berichtet Benedict Pavelka von der agentur mark. Er betreut alles rund um die Berufsfelderkundung im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen. In der Analyse gilt es, praxisorientierte Aufgaben zu lösen, die Ergebnisse liefern Hinweise auf Neigungen und Stärken in den Bereichen Teamgeist, motorisches Geschick, Ausdauer, Konzentration und Kommunikation. „Mit diesen Erkenntnissen wählen die Schüler für sie geeignete Berufsfelder aus und können diese in drei je eintägigen Praktika kennenlernen“, skizziert Pavelka den Ablauf.