Herr Krüger, Sie sind Inhaber eines Wuppertaler Glasbau-Unternehmens. Bekommen Sie den Fachkräftemangel zu spüren?

Arnd Krüger: Und wie. Ich habe jetzt gerade ganz frisch einen Gesellen gesucht. Es gibt aber in unserem Berufszweig derzeit keinen Gesellen, der sucht. Keinen. Nur ein riesiger Zufall hat verhindert, dass die Stelle nicht unbesetzt geblieben ist.

Wie kann das sein?

Kürger: Wir haben noch immer – trotz unserer großen Imagekampagne – ein Wahrnehmungsproblem.

Inwiefern?

Handwerk

Gespräch Die WZ und die Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal wollen jungen Leuten die Möglichkeiten der Handwerksberufe näher bringen. Daher besuchen wir in den kommenden Wochen Gesellen und Auszubildende in ihren Betrieben und stellen ihren Arbeitsalltag mit Texten und Videos auf wz.de vor. Zuletzt bringen wir das Thema dorthin, wo am meisten Informationsbedarf besteht: in die Schulen. Zum Interview besuchten uns Kreishandwerksmeister Arnd Krüger, Malermeister Andreas Conrad, Elektrotechnikmeister Falko Wichelhaus, Berufsausbildungsleiter Sascha Bomann, und Holger Dahlmann, Meister Sanitär- und Heizung.

Krüger: Seit der Pisa-Studie denken viele Menschen, dass zu den Bildungsverlierern gehört, wer „nur“ eine handwerkliche Ausbildung macht. Als hätte man nicht den vollen Erfolg gehabt und einen Seitenausweg genommen.

Was setzen Sie dem entgegen?

Krüger: Wir sagen: Das ist alles ganz anders. Jeder muss nach seinen Fähigkeiten gefördert und gefordert werden. Die Uni ist nicht für jeden automatisch der richtige Weg. Nicht umsonst brechen rund 30 Prozent der Studenten nach zwei bis drei Semestern ab. Das sind genau die Menschen, die wir fürs Handwerk gewinnen wollen.

Warum ist das so wichtig?

Krüger: Wir bekommen derzeit einfach nicht die Qualität an Bewerbern, die wir benötigen. Da geht es nicht nur um Noten. Häufig fehlt es auch an sozialer Kompetenz. Handwerker haben unmittelbaren Kundenkontakt, daher sind wir darauf angewiesen, dass wir nette Menschen in unsere Berufe bekommen. Manchmal betreiben wir im ersten Monat der Lehre regelrecht Sozialarbeit und müssen zunächst einmal Dinge wie Pünktlichkeit etablieren.

Herr Conrad, was können Sie als Malermeister den jungen Leuten bieten?

Andreas Conrad: Bei uns sind diejenigen richtig, die schulmüde sind. Gerade der Malerberuf fördert direkte Erfolgserlebnisse. Am Ende des Tages haben die Lehrlinge etwas vorzuweisen und bekommen unmittelbar das Glücksgefühl der Kunden zu spüren. Das gibt es in der Uni nicht. Da freut sich höchstens mal der Professor.

Einige glauben wohl, dass sie eine Ausbildung unterfordert...

Krüger: Dabei fängt handwerkliche Arbeit mit dem Kopf an. Jedes Gewerk muss sich vorher ganz genau überlegen, was getan werden muss. Und durch die Digitalisierung nehmen die Ansprüche in vielen Bereichen stetig zu.