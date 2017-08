Verbraucherzentrale lädt zu Umfrage: Wie wird die neue Regelung zur Prüfung von Kreditwürdigkeit umgesetzt?

Wuppertal. Wenn die Anschaffung von Einbauküche, Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgroßgeräten auf dem Plan steht, wird oftmals die Finanzierung durch Kredit überlegt. „Egal ob Auto, Smart-TV und Sofa auf der Wunschliste ganz oben rangieren: Wie viel Kredit kann ich mir überhaupt leisten? Eine realistische Einschätzung der eigenen Zahlungsfähigkeit ist der erste Schritt, bevor Angebots- und Preisvergleiche unternommen werden“, so Werner Bergmann von der Verbraucherzentrale in Wuppertal.

Auch Darlehnsgeber sind mitverantwortlich, die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden zu prüfen, so Bergmann. Schon seit Ende März 2016 hat der Gesetzgeber Banken und Sparkassen verpflichtet, Kredite nur dann zu vergeben, wenn Verbraucher diese aller Voraussicht nach auch zurückzahlen können. Die Verbraucherzentrale NRW will deshalb nun den „Check der Kreditwürdigkeit“ untersuchen: Bei einer Umfrage im Internet ruft sie auf, eigene Erfahrungen bei der Prüfung der Zahlungsfähigkeit durch die Bank zu schildern. Folgende Tipps können für eine Selbsteinschätzung hilfreich sein: Polster statt Kredit: Finanzierungen per Kredit sollten auf notwendige Anschaffungen beschränkt werden. Zum Beispiel für ein Auto, das für die Fahrt zur Arbeit benötigt wird, oder auf den Ersatz der defekten Waschmaschine. Ehrlich beantwortet werden muss zunächst die Frage, warum der Betrag für die gewünschte Anschaffung bisher nicht zurückgelegt wurde. Wer in der eigenen Finanzplanung ein Polster für „Unvorhergesehenes“ und Ersatzbeschaffungen berücksichtigt, kann sich Kredite meist sparen. Vorspar-Experiment: Drei Monate lang sollte versucht werden, den Betrag für den geplanten Kredit „auf Probe“ zur Seite zu legen. So kann herausgefunden werden, ob die regelmäßigen Raten fürs Abzahlen überhaupt dauerhaft zu verkraften wären. Kosten-Check: Auch bei der Kreditaufnahme sollte ein Preisvergleich selbstverständlich sein. Keinesfalls von kleinen Monatsraten blenden lassen: Vor allem bei einem Ratenkredit, bei dem feste Konditionen für die gesamte Laufzeit vereinbart werden, ist der effektive Jahreszins für den Vergleich entscheidend. Darin sind alle Kosten – einschließlich der Bearbeitungsgebühren – auf die gesamte Laufzeit umgelegt. » Beratung zum Thema gibt es in der Beratungsstelle an der Schloßbleiche 20, Tel. 693758- 01

verbraucherzentrale.nrw/umfrage-kreditwuerdigkeitspruefung