Wuppertal. Am Freitag, gegen 19:33 Uhr, kam in Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer.



Ein 45-Jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Ford über die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Elberfeld. An der Einmündung "In der Lohrenbeck" fuhr er an den Fahrbahnrand, um zum Wenden auszuholen. Beim Wenden übersah er einen 55-Jährigen Wuppertaler, der mit seinem Kleinkraftrad die Düsseldorfer Straße in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer.