Berufsschüler nehmen Austauschschüler aus Frankreich mit in die Betriebe.

„In Deutschland gibt es mehr Spezialwerkzeuge“, so viel hat Alexandre Durret (17) schon festgestellt. Zum Beispiel bei der Montage oder Demontage von Reifen. Aber insgesamt gleiche die Arbeit bei der Firma Dziewas in Cronenberg dem, was er zu Hause in Frankreich lernt. „Das ist der gleiche Beruf.“ Alexandre Durret ist einer von sechs angehenden Automechanikern, die derzeit in Wuppertaler Werkstätten schnuppern. Organisiert hat den Austausch das Berufskolleg Werther Brücke.

Kfz-Lehrer Johannes Ulke hat den Kontakt angestoßen. Er entdeckte, dass das Deutsch-Französische Sekretariat solche Programme für junge Menschen in der beruflichen Ausbildung unterstützt. Am Berufskolleg gebe es diverse Austauschprogramme, sagt er, aber dieses sei das erste für Azubis.

Verständigung funktioniert in der Praxis gut

Es startete im vergangenen September, als acht Schüler des Berufskollegs für drei Wochen nach Miramas nördlich von Marseille fuhren. Dort besuchten sie mit Schülern des Lycée Professionnel les Alpilles Kfz-Betriebe der Stadt.

Grundsätzlich anders ist bei den Franzosen, dass die späteren Automechaniker eine Schule besuchen, sie legen gleichzeitig mit der Ausbildung das Abitur ab. Nur für Praktika gehen sie in Betriebe. Dabei durften die deutschen Azubis sie begleiten. Und hinterließen dort einen guten Eindruck – „die wären dort als Franzosen sofort übernommen worden“, sagt Johannes Ulke.

Es gab zwar einen Schnellkurs für die wichtigsten französischen Begriffe, aber vor Ort klappte die Verständigung vor allem auf Englisch, mit Händen und Füßen – und bei der praktischen Arbeit. Man wisse schließlich, „dass man Bremsbeläge nicht aufs Dach schraubt“, hatte damals Berufsschüler Tobias Kunzelmann ganz plastisch erklärt.

So funktioniert es jetzt auch in Wuppertal. Tobias Kunzelmann (20) ist es, der Alexandre Durret in seinem Ausbildungsbetrieb an die Hand nimmt. „Ich kriege meine Aufträge und dann zeige ich ihm, was wir machen müssen“, erklärt der angehende Kfz-Mechatroniker. Zuletzt haben sie eine verstopfte Einspritzdüse für die Abgasnachbehandlung gereinigt.

Tobias Kunzelmann war direkt interessiert an dem Austausch, als Johannes Ulke ihn im Unterricht vorstellte: „Dabei kann man viele Erfahrungen sammeln“, war ihm schon im Vorfeld klar. Und das habe sich bestätigt. Im Rückblick nennt er nicht nur berufliche, sondern auch menschliche Erfahrungen als Gewinn.

Das ist auch Johannes Ulke wichtig: „Dass ist die Erfahrung von Europa, dass man sich verständigen kann, dass man Beziehungen aufbauen kann, auch wenn man die Sprache nicht spricht.“ Es freut ihn, dass sich die Berufsschüler auch in der Freizeit um die Gäste aus Frankreich kümmern, mit ihnen Fußball spielen.