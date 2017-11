Weihnachtliche Klänge gibt’s am 8. Dezember.

Vohwinkel. Es soll ein Abend mit vielen festlichen Melodien werden. Zum gemeinsamen Weihnachtskonzert laden der MGV Allemania Vowinkel und der Frauenchor Vohwinkel am 8. Dezember ein. Die Chöre treten um 19 Uhr in der Kirche Sankt Mariä Empfängnis, Edith-Stein-Straße 15 statt. Weitere Mitwirkende sind Mezzosopranistin Julia Nikolaiczyk und Thorsten Schäffer am Klavier. Die musikalische Gesamtleitung des Konzerts übernimmt Simone Bönschen-Müller. Die erfahrene Dirigentin und Pianistin leitet schon länger beide Chöre.

Das Konzert wird von Nina Hürter moderiert. Der Eintritt ist frei, die Chöre freuen sich aber über eine Spende am Ausgang. Angestimmt werden bekannte Lieder zur Weihnachtszeit wie „Leise rieselt der Schnee“, „Jingle Bells“, „Herbei, oh ihr Gläubigen“, „Heidschi Bumbeidschi“ und „Süßer die Glocken nie klingen“.

„Es wird wieder ein sehr schöner musikalischer Abend und wir freuen uns natürlich über viele Zuschauer“, sagt MGV Vorsitzender Michael Pfeiffer.

Der MGV Alemannia Vohwinkel probt montags von 19 bis 20.30 Uhr, der Frauenchor Vohwinkel mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Die Proben finden im alten Wartesaal des Vohwinkeler Bahnhofs statt. Neue Stimmen sind in beiden Chören immer willkommen. Ein Vorsingen ist nicht erforderlich. ebi