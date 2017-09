Beim nächsten Beyenburger Klosterkonzert tritt der Chor Caminando am Sonntag, 24. September, auf. Unter der Leitung von Ursula van Eimern singt der Chor moderne und klassische geistliche und weltliche Chorwerke. Das Motto lautet „Spanne deine Flügel auf“. Dazu spielt auch ein Instrumentalensemble. Bruder Dirk Wasserfuhr spricht dazu Wortbeiträge. Der Eintrittspreis von 6 Euro kommt dem Erhalt des Klosters zugute.

Schon am Sonntag, 17. September, sind die Wuppertaler Orgeltage in der Klosterkirche zu Gast. Um 16 Uhr spielt der Pariser Organist Vincent Rigot Werke von Johann Sebastian Bach und Zeitgenossen. So sind unter anderem die Passacaglia d-Moll von Buxtehude, Soeur Monique von Couperin und die Bergamasca von Frescobaldi zu hören. Hier kosten die Karten 10 Euro.

Die Reihe „Musik – Raum – Wort“ setzt sich am Samstag, 7. Oktober, fort. Um 17 Uhr singt das Ensemble „Feyne Töne“ Schabbatgesänge von Arno Nadel. Dazu spricht Dirk Wasserfuhr. Karten für 6 Euro gibt es an der Tageskasse.

