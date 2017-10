Klezmer trifft Panflöte in der Immanuelskirche.

Don Juan ist der Inbegriff des Verführers. Hätte er seine Eroberungen mit dem Klarinettenspiel kombiniert, er hätte wohl noch viel erfolgreicher sein können. Das jedenfalls behaupten die Organisatoren eines ungewöhnlichen Konzerts, das in der Immanuelskirche an der Sternstraße 73 stattfindet. „Klezmer trifft Panflöte – eine (sprichwörtliche) Verführung mit (den Möglichkeiten der) Musik“ ist es überschrieben. Es beginnt am Donnerstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr.

Die Probe aufs Exempel machen der aus Wuppertal stammende Panflötist Matthias Schlubeck und der Klezmer-Klarinettist Helmut Eisel, der mit seinem Trio JEM auftritt. Beide haben bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet. Bei „Don Juan à la Klez“ ziehen sie alle Register der musikalischen Verführungskunst, verbinden die warmen Töne der Klarinette mit dem klanglichen Schmelz der Panflöte. Im Zusammenspiel der Musiker sollen Mozarts Don Giovanni mit der aus dem aschkenasischen Judentum stammenden Volksmusik, Jazz und rumänischer Folklore verschmelzen. Versprechen des Konzertabends: Der musikalische Dialog der Instrumente bringt die Luft zum Flirren.

Karten (10 bzw. 17 Euro): bei den üblichen Vorverkaufsstellen und unter www.schlubeck.de; Abendkasse: 12 beziehungsweise 20 Euro.