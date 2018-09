Ein Anwohner der Schwesterstraße leidet unter Müll, der bei einem Flohmarkt zurückgelassen wird.

Elberfeld. Ein Fensterplatz garantiert bekanntlich beste Sicht auf alles, was sich unterhalb abspielt. Allerdings ist das, was man da zu sehen bekommt nicht immer erfreulich. Und so geht es Thomas Christiansen, Bewohner des Hauses Schwesterstraße 45, in dem sich auch sein Arbeitgeber, der Immobiliendienstleister Locador Facility Management, befindet.

Wenn Christiansen nämlich aus dem Fenster schaut, dann sieht er oft genug Ratten in beiden Richtungen über die Fahrbahn laufen. Deren Herkunft vermutet der Anwohner auf dem riesigen Flohmarktgelände gegenüber, den ehemaligen Parkplätzen des einstigen Wuppertaler Traditionsunternehmens Gebr. Happich & Co, das dreimal wöchentlich, nämlich mittwochs, donnerstags und samstags einen lebhaft beschickten Trödelmarkt beherbergt.

Der Veranstalter sagt, er habe mit dem Ordnungsamt gesprochen

„Da dort auch regelmäßig verzehrt wird und die Essensreste gern im Gebüsch entsorgt werden, finden die Ratten da natürlich immer einen reich gedeckten Tisch und haben einen idealen Lebensraum. Die Biester kommen uns bis ins Haus“, so Christiansen, der gern Beispiele von Verunreinigungen rund um das außen auch üppig bewachsene weiträumige Gelände zeigt.

Zwar ermahnt der Vermieter der samstags bis zu 500 Flohmarktstände, ihren Standplatz sauber zu hinterlassen, doch dieser Appell scheint ungehört zu verhallen. „Die Standinhaber lassen alles liegen“, weiß Christiansen, der bekanntlich einen freien Blick auf die Szene hat.

Auf den verbleibenden Müll und die Essenreste angesprochen, erklärte Heinz-Peter Reinartz, Geschäftsführer der an der Steinbecker Meile ansässigen Soft-GmbH, die die Flohmärkte veranstaltet in einem Telefonat: „Das ist alles mit dem Ordnungsamt geklärt. Wenden Sie sich an das“ und legte auf.

Schwesterstraße Ort Der Gewerbepark Schwesterstraße gehört zur GEPA-Gruppe und umfasst 40.000 Quadratmeter, davon 22.500 Quadratmeter für Büro-, Produktions- und Lagerflächen.

Wie diese Klärung aussieht, unterliegt – wie Stadtsprecherin Ulrike Schmidt-Keßler informierte – dem Datenschutz. Grundsätzlich gilt jedoch, dass es sich bei dem fraglichen Areal um ein Privatgelände handelt, das nicht in den Zuständigkeitsbereich der städtischen Ämter fällt.

Thomas Christiansen hatte selbst die Initiative ergriffen und sich zunächst an den Oberbürgermeister und die Westdeutsche Zeitung gewandt, was dann, nach vorherigen vergeblichen Versuchen, schließlich einen Ortstermin mit dem Ordnungsamt zur Folge hatte. „Das ist jetzt gut acht Wochen her. Es wurde Abhilfe versprochen. Aber geschehen ist noch nichts“, ist Christiansen reichlich verärgert und merkt auch an, dass in der Schwesterstraße zwar große Halteverbotszonen ausgewiesen sind, „aber daran stört sich am Samstag, wenn es hier rappelvoll ist, niemand. Da stehen die Autos überall.“