Passionskonzert des Laurentius-Chors mit Théodore Dubois.

Vor hundert Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Anlass für den Laurentius-Chor, sein Passionskonzert Théodore Dubois’ (1847 bis 1924) Werk „Die sieben Worte Christi (Les sept paroles du Christ“) zu widmen. Der Musiker Dubois gehörte zu den bedeutendsten Kirchenmusikern der französischen Spätromantik. Das ausgewählte Stück war zu seinen Lebzeiten sein meist aufgeführtes Chorwerk. Mit dieser Komposition knüpfte er an eine Tradition an, die bis ins Mittelalter zurückreichte: Schon im 14. Jahrhundert hatte es Passionsmusiken gegeben, die alle sieben Aussprüche Christi am Kreuz vertonten. Einfühlsame Gesangspartien der Solisten eröffnen einen unmittelbaren und zugleich verinnerlichten Blick auf das Leidensgeschehen und wechseln ab mit aufwühlenden Chorsätzen, die die wütenden Volksmassen darstellen. Am Ende steht ein schlichter, choralartiger Schlusschor, der Erlösung verheißt. Unter der Leitung bon Kantor Hans Küblbeck singen am 17. März ab 19.30 Uhr in der Basilika St. Laurentius (Friedrich-Ebert-Straße 22) der Laurentius-Chor, Heidi Elisabeth Meier (Sopran) und Achim Hoffmann (Bariton). Es spricht Bernd Kuschmann. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erbeten.