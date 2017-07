Wuppertal. Für die Dreharbeiten zur Wuppertaler You-Tube-Serie Wishlist werden noch Komparsen jeden Alters gesucht - im Idealfall aus Wuppertal und Umgebung. Besonders viele Menschen sollen am kommenden Wochenende, 8. und 9. Juli, zwischen 9 und 19 Uhr vor der Kamera stehen. Für diese Szenen braucht die Produktionsfirma volljährige Personen. Weitere Termine sind Montag bis Mittwoch, 10. Juli bis 12. Juli, Freitag, 21. Juli, Sonntag, 23. Juli (Nachtdreh), Dienstag, 25. Juli (Nachtdreh), Montag, 31. Juli, Donnerstag, 3. August und Sonntag, 6. August (Nachtdreh). Interessierte, die einen Blick hinter die Kulissen einer professionellen Filmproduktion werfen wollen, melden sich per Mail an: nele.heinlein@outsidetheclub.de