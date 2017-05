Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der mit dem Grimmepreis ausgezeichneten Serie beginnen im Juli.

Wuppertal. Ab Juli geht es einen Schritt weiter mit Wishlist: dann beginnen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Wuppertaler Webserie. Und nachdem es für die Produktion bereits den Deutschen Fernsehpreis und den Grimmepreis gab, lässt die neue Staffel – die mit einem acht mal größeren Budget realisiert werden kann – auf viel hoffen.

„Wir sind jetzt noch mitten in der Vorproduktion“, erklärt Marcel Bucher-Neu, Drehbuchautor und Produzent der Serie um eine mysteriöse App, die Wünsche erfüllt. Die Geschichte wird finalisiert und die Bücher fertiggeschrieben, das Team zusammengestellt, das Casting durchgeführt und die Drehorte ausfindig gemacht. Welche das sind, will Bucher-Neu natürlich noch nicht verraten. Eine Ausnahme macht er: Am Bob Kulturwerk an der Max-Planck-Straße werden Dreharbeiten stattfinden. „Das wird ein zentrales Motiv in der neuen Staffel sein“, so der Produzent.

Die Produzenten suchen noch Komparsen. Und zwar mehrere Hundert. „Jeder, der sich bewirbt, hat also gute Chancen, auch genommen zu werden“, sagt Marcel Bucher-Neu. Gesucht werden Freiwillige jedes Alters und ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft. Wer sich bewerben möchte, kann eine E-Mail schicken an die Produktionsleitung:

naemi@outsidetheclub.de