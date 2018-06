Oscar Reutter und Thorsten Koska vom Wuppertal Institut über nötige Veränderungen im Straßenverkehr.

Der Verkehr und seine Probleme

Ob Dieselskandal, Parkraumnot oder Dauerstau: Die Mobilität in Städten steht vor großen Herausforderungen. In vielen deutschen Städten werden die Grenzwerte für Stickstoffoxide weit überschritten. Um diesen rechtswidrigen Zustand zu beenden, hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Februar 2018 die Städte verpflichtet und ermöglicht, auch Fahrverbote in Erwägung zu ziehen. Die Autohersteller tun allerdings weitgehend so, als hätten sie damit nichts zu tun – für Nachrüstungen fühlen sie sich nicht verantwortlich. Stattdessen werden die neu verkauften Autos immer größer, schwerer und schneller. Und auch die Anzahl der Autos auf den Straßen nimmt immer noch zu.

Nicht nur die Luftschadstoffbelastungen in Städten zeigen, dass der Verkehr in der Sackgasse steckt. Auch die Treibhausgasemissionen des Verkehrs steigen. Damit Deutschland die Klimaziele von Paris einhalten kann, muss der CO2-Ausstoß des Verkehrs bis 2030 um mindestens 40 Prozent verringert werden – so sieht es immerhin die Bundesregierung. Wie real die Folgen des Klimawandels auch in unseren Breiten sein können, zeigen Extremwetterlagen wie der Starkregen in Wuppertal am 29. Mai 2018.

Außerdem schränkt der Autoverkehr die Lebensqualität in Städten ein. Der Verkehrslärm macht das Wohnen an Hauptverkehrsstraßen unattraktiv und ungesund, wie etwa in der Friedrich-Engels-Allee im Tal, der Briller Straße, der Gathe in Elberfeld oder am Steinweg und der Westkotterstraße in Barmen. Der Autoverkehr ist gefährlich und das hohe Geschwindigkeitsniveau verschreckt die Radfahrer und nimmt den Kindern die Möglichkeit, sich frei in der Stadt zu bewegen. Wegen der Gefahren bringen die Eltern die Kleinen lieber zur Schule – am liebsten per „Elterntaxi“, also im Auto.

Die Verkehrswende und ihre Chancen

Deshalb ist ein „Weiter so“ im Verkehr keine Lösung. Es braucht eine Verkehrswende, die eine zukunftsfähige Mobilität in Städten möglich macht. Das steigert die Stadtqualität: Wo heute noch Autos parken, können morgen grüne Oasen, Straßencafés oder Spielplätze entstehen. Es ist weniger laut, Menschen jeden Alters können den Straßenraum gefahrlos nutzen. In der ganzen Stadt gilt Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit. Statt mit dem Auto fahren dann viel mehr Menschen mit anderen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Zum Beispiel mit dem eigenen Rad zum Bahnhof, von dort mit der S-Bahn weiter und den letzten Kilometer mit einem Leihfahrrad, das an jeder Ecke steht. Das Jobticket fördert der Arbeitgeber, so lohnt sich der Umstieg für fast jeden. Oder es gibt gleich das Bürgerticket, ein „Semesterticket für alle“. Dort, wo die Bus- und Bahnverbindungen schlecht sind, holen in Zukunft autonom fahrende Mini-Busse die Fahrgäste ab und bringen sie von Tür zu Tür. Und wer ein Auto für den Ausflug zum See oder für den Großeinkauf will, kann dafür Carsharing nutzen. Das Carsharing-Auto ist vielleicht sogar elektrisch betrieben, denn die geringeren Betriebskosten können die höheren Anschaffungskosten wieder ausgleichen.