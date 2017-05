Vor zwei Jahren lockte die Havelregion eine Million Besucher mit ihrer Bundesgartenschau an. An der Havel wurden gärtnerische und touristische Aspekte in fünf Städten nachhaltig miteinander verbunden. Das Beispiel Havelregion zeigt, dass die Buga auch in der Fläche funktionieren kann, und dass es für Wuppertal bei einer möglichen Bewerbung kein Nachteil sein müsste, dass die Stadt nicht über die große Freifläche verfügt, die man noch mit Gewächshäusern und Tulpenfeldern bestücken könnte. Ein Nachteil für Wuppertal könnte allerdings sein, wenn man das Projekt Buga allzu zögerlich angeht. Es ist nachvollziehbar, dass das zarte Pflänzchen nicht zertreten werden soll. Es ist nachvollziehbar, dass man das Projekt nicht zerreden will. Die Stadt sollte aber ihren Willen bekunden und sich auf eine Buga festlegen. Die Buga wäre im Gegensatz zur Landesgartenschau die richtige Hausnummer.