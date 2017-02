Wegen eines Softwarefehlers hat eine alte Schwebebahn einen Wagen der neuen Modellreihe abgeschleppt.

Wuppertal. An die neuen Schwebebahnen haben sich die Wuppertaler nach knapp zwei Monaten gewöhnt. Der Anblick einer alten und neuen Schwebebahn, die wie am vergangenen Montag zusammen fahren, ist aber ziemlich ungewöhnlich. „Die neue Schwebebahn hatte eine Störung der Bremsanlage“, sagt Holger Stephan, Pressesprecher der Wuppertaler Stadtwerke (WSW). Sie wurde von dem alten Modell abgeschleppt. Das funktioniert bei Schwebebahnen, indem eine Bahn die andere von hinten schiebt. „Die Kupplungssysteme der beiden Schwebebahnmodelle seien kompatibel, erklärt Stephan.

Die neue Schwebebahn hat Softwareprobleme

Derzeit hat die WSW in den Wagen der neuen Modellreihe mit Softwareproblemen zu kämpfen. Zur Sicherheit würden die Fahrgäste zur nächsten Haltestelle gebracht und der Wagen abgeschleppt, so Holger Stephan. Dabei könne es dann auch mal zu einer Kombination einer alten und einer neuen Bahn kommen.

Bis zum Jahresende soll der Generationenwechsel der Schwebebahn abgeschlossen sein. Insgesamt wurden bis jetzt neun Wagen der neuen Modellreihe aus Valencia angeliefert. Dort werden alle 31 Wagen der neuen Schwebebahn gebaut. Acht der neuen Modelle sind bereits in Betrieb. Von den alten orangefarbenen Bahnen schweben noch 19 Stück durch Wuppertal.

Wenn alle Wagen der neuen Baureihe im Umlauf sind, wird die Schwebebahn im Zwei-Minuten-Takt die Fahrgäste befördern. „Erst 2018, wenn alle Wagen ausgetauscht sind, steigern wir System von 600 auf 750 Volt. Das befähigt dazu, im Zwei-Minuten-Takt zu fahren“, sagt Holger Stephan.

Die Wagen der bisherigen Modellreihe werden dann komplett ausgemustert. Nur der Kaiserwagen wird umgerüstet, damit er mit dem künftigen Betriebssystems und der höheren Voltzahl kompatibel ist. Die Überlegung, ein weiteren Waggon der älteren Baureihe für touristische Zwecke umzurüsten, hält Holger Stephan für nicht praktikabel. „Die Kosten für eine Umrüstung sind sehr hoch“, so der WSW-Sprecher.

Aktuell wurde der Wagen 11 von der Schiene genommen. Er bekommt Ende Februar einen neue Heimat: Der Wälzlagerhersteller Schaeffler bekommt für sein Werk an der Mettmanner Straße in Varresbeck einen Waggon. Am 23. Februar wird die Schwebebahn per Schwertransport angeliefert.

Nach Angaben des WSW-Sprechers wurden 21 der alten Waggons verkauft, drei wurden verschenkt.