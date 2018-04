Nach einem bislang enttäuschenden Frühlingsempfang wurde am Wochenende wieder ausgiebig gewässert, umgegraben – und im Gartenstuhl gelegen.

Elberfeld. Gern hätten die Kleingärtner im Tal und auf der Höhe schon zum Frühlingsanfang das Lied „Nun will der Lenz uns grüßen“ angestimmt, doch der Lenz grüßte mehr als zwei Wochen lang lediglich durch frostige Temperaturen, und von Sprießen konnte auch noch keine Rede sein. „Die Gärten sehen noch trostlos aus. Die Osterglocken sind durch den vielen Regen regelrecht ersoffen“, erklärte auch Lothar Stein, der stellvertretende Vorsitzende des Kleingarten-Stadtverbandes mit traurigem Blick auf die kahlen Rasenstücke, Bäumchen und Sträucher in der vergangenen Woche. „Mal sehen, was die Kaninchen noch übriggelassen haben.“

Barbara und Lothar Stein, beide Vorstandsmitglieder im Stadtverband der Gartenfreunde, haben ihren Garten in der Anlage Elsternbusch-Wolfsholz, und die liegt so nah am Wohngebiet, dass die gefräßigen Nager nicht geschossen werden dürfen, was die mit gleichermaßen ungehemmter Fress- und Vermehrungslust zu nutzen wissen. Standen österlichen Gartenfreuden in oder vor eigener Laube noch Nachtfröste und Nieselregen entgegen, so verhieß der Wetterbericht für das vergangene Wochenende warmen Sonnenschein und damit den Startschuss zu fröhlichem Werkeln auf der gepachteten Scholle.

Strenge Regeln in der Gartenvereinsfamilie

Und genauso kam es: Spaten, Hacke und Harke konnten geschwungen werden. „Bei uns steht jetzt erst einmal Gemeinschaftsarbeit auf dem Programm“, erklärte Fritz Ortmeier, der Vorsitzende des Stadtverbandes der Kleingärtner, der seinen Garten im KGV Bendahl hat. „Die Gemeinschaftsarbeit betrifft zwölf Pflicht-Stunden außerhalb des eigenen Gartens in der Anlage“, so Ortmeier. „Die werden vom Vorstand angesetzt, und wer aus den unterschiedlichsten Grünen nicht mitmacht, der muss zahlen“, erklärt er die strengen Regeln in der Gartenvereinsfamilie.

In den meisten der 116 Kleingartenvereine stand am Samstag „Wasser aufdrehen“ auf dem Programm. Was sich so simpel anhört, ist ein recht komplexer Vorgang, wie Lothar Stein erläutert. „Unter der Erde verlaufen verschiedene Leitungsstränge, die nach und nach in Betrieb genommen werden müssen. Dabei versuchen wir, festzustellen, ob der Bodenfrost vielleicht die eine oder andere Leitung beschädigt und Lecks verursacht hat“. Wenn die Schäden nicht erkannt und repariert werden, kann eine Menge Wasser ungenutzt unterirdisch versickern. „Da haben manche Vereine schon böse Überraschungen erlebt, wenn ihnen die Jahresabrechnungen der Stadtwerke zugestellt werden. Da mussten manchmal mehrere tausend Euro nachgezahlt werden.“ Aber nicht nur Nachtfrost kann den Leitungen Schaden zufügen. Auch die Wurzeln im Erdreich wachsen und zerstören dabei bisweilen die Wasserleitungen. Fast detektivische Arbeit für die Hobby-Gärtner, bevor man an den eigenen Beeten zur Schaufel greifen kann.