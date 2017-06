Das Saisonprogramm der Historischen Stadthalle.

Wuppertal. Nun hat auch die Stadthalle ihre bisher feststehenden Termine für die kommende Saison ab August vorgestellt. Eine ganze Menge wird wieder los und für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Mitten drin im neuen Wuppertal“ lautet die Devise. Denn durch die Wiedereröffnung der B7 am Döppersberg ist man besser erreichbar und neue Hotels in der Umgebung machen den Standort auf dem Johannisberg noch attraktiver.

Jubiläen werden in dem Haus gefeiert. Das Klavier-Festival Ruhr und der Initiativkreis Ruhr feiern ihren 30. Geburtstag nächstes Jahr im März mit einem Stiftungskonzert. Stars der internationalen Konzertszene haben ihre Mitwirkung zugesagt. Zum 20. Mal wird im Herbst der beliebte Ball „Tango Argentina“ ausgetragen. Und der Männerchor Bayer Leverkusen bestreitet ebenfalls seit 20 Jahren seine Weihnachtskonzerte dort.

Fury in the Slaughterhouse

Die evangelische Kirche feiert die Reformation vor 500 Jahren am Reformationstag mit einem zentralen Festgottesdienst unter dem Motto „Vergnügt, erlöst, befreit“. Die Rockfans dürfen sich über vier Veranstaltungen freuen. „Fury in the Slaughterhosue“ ist wiederauferstanden und kommt am 29. Oktober. Ian Anderson kehrt mit seiner Band am 26. September ein. Die Tribute-Band „The Doors of Perception spielt im Oktober mit dem Orchester der hiesigen Musikhochschule. Und Albert Hammond ist im Mai nächsten Jahres da.

Die beliebte Kammermusikreihe „Saitenspiel“ legt ihren Schwerpunkt auf die Streichquartette Joseph Haydns. Renommierte Ensembles wie das „Auryn Quartett“ treten auf. Peter Kraus gehört immer noch nicht zum alten Eisen. „Schön war die Zeit!“ lautet sein Programm nächsten März mit Hits aus den 50ern und 60ern. Wie gehabt ist das Sinfonieorchester Wuppertal mit seinen Sinfonie-, Chor- und Kammerkonzerten sowie den Orgel-Akzenten auf dem Johannisberg zu Hause. Auch der Klavierzyklus der Kulturabteilung der Bayer-Werke ist nach wie vor im Mendelssohn Saal fest verankert.

Musicals, Partys, Bälle und Messen

Das Krimi Diner, die musikalische Kaffeetafel, Operetten, Musicals, Parties, Bälle, Tanz-veranstaltungen, Messen und Kongresse runden das vielfältige Angebot ab.

Geschäftsführerin Silke Asbeck zeigt sich zufrieden mit der auslaufenden Spielzeit: „Mit 486 Veranstaltungen gab es nur einen leichten Rückgang. Ein Jahresüberschuss wurde erwirtschaftet. Die Marke 200.000 an Besuchern haben wir wieder geknackt“. Detaillierte Informationen über das Programm der nächsten Sai-son gibt es auf der Homepage. Auch die neuen Broschüren liegen ab sofort aus.

stadthalle.de