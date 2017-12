Das Wochenende im Tal bietet wieder viel Abwechslung.

Die Neunziger kehren heute Abend in den Kitchen Klub, Aue 10, zurück. Unter dem Motto „We Love the 90ies“ gibt es ab 22 Uhr Hits der 90er by Resident DJ Torque. Entsprechende Outfits sind gern gesehen.

Im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, geht heute die „Jamaican Rum Night“ in die nächste Runde. Mainfloor: Reggae, Dancehall und mehr by Warriorsound International & Guests. Support: Priority Sound. Second Floor: Bassmusic und Trap by Subsonic Squad. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr. Eintritt: Sechs Euro bis 24 Uhr, danach acht Euro. Die Mauke, Schloßbleiche/ Wirmhof, lädt zu „We Love London“. Gespielt wird das Beste aus UK Garage, 2 Step und DnB von und mit Skylla, Falcon Goat und Oh!Brian. Los geht es heute um 23 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

Nachtschwärmer

Die Börse, Wolkenburg 100, feiert „Da geht noch was! Die 40plus-Party im Tal“. Es gibt wie immer viel Raum zum Plaudern und Musik zum Tanzen - von aktuellen Charts bis hin zu Songperlen und bewährten Party-Klassikern. An den Turntables: DJ Günni. Tickets sind an der Abendkasse für fünf Euro erhältlich. Einlass: Samstag, 21 Uhr.

Das Underground, Bundesallee 268-274, präsentiert „Underground in Darkness“. Musik: Industrial Metal, Wave, Gothic, Mittelalter, Electro, Industrial, Gothic-Metal, EBM und Goth-Rock. Los geht es morgen um 22 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Dresscode: Szene.

Ebenfalls am morgigen Samstag ab 22 Uhr: „Die große Nikolaus-Party“ im Hühnerstall an der Alten Freiheit 3. Musik: Partyschlager, Charts und Mallorcahits by DJ Audreo. Der Eintritt kostet fünf Euro. jas