Die Veranstalter wollen Gegenpol zu egoistischer Tendenz in der Gesellschaft erschaffen.

Vohwinkel. Es ist das größte ökumenische Fest in Wuppertal. Am morgigen Freitag, 8. Juni, startet in Vohwinkel der Kirchentag im Westen. Bis Sonntag wird es auf dem Lienhardplatz Gottesdienste, Workshops, Konzerte und verschiedene Aktionen für alle Altersgruppen geben. Damit soll die christliche Botschaft direkt ins Stadtteilzentrum getragen werden. In den Kirchen und Gemeindehäusern gibt es weitere Programmpunkte. Die Veranstalter rechnen mit rund 5000 Besuchern.

Mehr als 30 Helfer unterstützten bei der Organisation des Fests

Am Kirchentag beteiligen sich die evangelischen, freikirchlichen und katholischen Gemeinden zwischen Vohwinkel und Varresbeck. Unterstützung gibt es unter anderem von Politik, Schulen, Kindergärten und sozialen Einrichtungen. Das diesjährige Motto lautet „Gemeinsam wird es ein Fest“. Damit soll ein Gegenpol zu Vereinzelung und Egoismus in der Gesellschaft geschaffen werden. „Außerdem geht es darum, zu zeigen, wie vielfältig das Leben hier in den Gemeinden ist“, sagt Kirchentagssprecher Pfarrer Frank Beyer.

Der Aufwand für das Fest ist groß. Mehr als 30 Helfer haben sich bei den Vorbereitungen beteiligt. Weit mehr werden an den unterschiedlichen Standorten für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Der Kirchentag beginnt am Freitag um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Lienhardplatz. Die Predigt hält der als „De bergische Jong“ bekannte Diakon Willibert Pauels. Gegen 19.30 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung mit Grußworten von Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD), Vohwinkels Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann (SPD), Superintendentin Ilka Federschmidt und Elberfeld-West Bezirksbürgermeisterin Ingelore Ockel (CDU) statt. Bis 20.15 Uhr tritt die Wuppertaler Kurrende auf. Danach ist ein Abend der Begegnung geplant. Dabei können die Besucher in Zelten mit Persönlichkeiten aus dem Wuppertaler Westen und dem weiteren Stadtgebiet ins Gespräch kommen.

Am Samstag stehen ein Markt der Möglichkeiten (8.30 bis 17 Uhr), Bibelgespräche im Bürgerbahnhof und im Sozial-Café Fambiente (14 bis 16 Uhr, beides Bahnstraße) und Andachten auf dem Programm.

Passend zum verbindenden Grundgedanken will Superintendentin Ilka Federschmidt am Samstag von 16 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum Gräfrather Straße über Möglichkeiten zur Überbrückung gesellschaftlicher Risse reden.

Ab 17 Uhr findet ein Lebendkickerturnier auf dem Lienhardplatz statt. Eine weitere musikalische Hauptattraktion wird um 19 Uhr ein Gospelkonzert in der Sonnborner Hauptkirche sein. Zum Abschluss gibt es ein Taizé-Gebet in der Kirche St. Mariä Empfängnis.

Der Sonntag beginnt um 12 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf dem Lienhardplatz. Der Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission Volker Dally spricht von 14 bis 15 Uhr im Bürgerbahnhof zur weltweiten Ökumene. Besucher können mitdiskutieren.

Um 14.30 Uhr wird ein gemeinsames Singen auf dem Lienhardplatz angeboten. Die Predigt beim Abschlussgottesdienst um 17 Uhr hält der Vize-Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius. Musikalisch beteiligen sich dabei die Chöre aller Kirchentagsgemeinden.

kirchentagimwesten.de