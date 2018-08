Compagnie Les Petits Délices kommt am Sonntag auf die Hardt.

Hardt. Das Wochenende steht an und mit ihm beginnt im Botanischen Garten auf der Hardt wieder ein vielfältiges Programm. Unter dem Motto „Umsonst und draußen: Kindertheater fast ohne Worte“ spielt am Sonntag, 5. August, die Compagnie Les Petits Délices das Stück „Leinen los!“. Ein gestrandeter Fisch landet in einer Teekanne mitten in der Küche einer etwas merkwürdigen Frau. Bewaffnet mit einer Landkarte, Badesachen und Handtuch machen sich Frau und Fisch in einem alten VW Käfer auf den Weg ans Meer. Auf ihrer Fahrt ins Blaue schließen sie Freundschaft und entdecken die Freiheit. Mit großer Vitalität, schrägem Humor, zarter Poesie und von einem Live-Akkordeon begleitet erzählt „Maritime“ von einer unglaublichen Reise, wenn es keinen Freiraum gibt, sich zu entfalten. Das Objekttheater beginnt um 16 Uhr auf dem Elisenplatz, bei schlechtem Wetter im Glashaus. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird vom NRW-Kultursekretariat und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.

Ein anderer Programmpunkt muss laut Stadt am Sonntag ausfallen: der für 14 Uhr geplante, musikalische Spaziergang durch den Botanischen Garten. Aufgrund der anhaltenden Hitze und mit Rücksicht auf die Harfenspielerin und ihr Instrument muss der Spaziergang abgesagt werden. Dagegen öffnet der Förderverein des Botanischen Gartens von 15 bis 17 Uhr den Elisenturm. Red